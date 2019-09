Apuestas futbolísticas Clásicos de La Liga

Junior vs. Unión Magdalena

​

El duelo entre el cuadro tiburón y el ciclón bananero será una nueva edición del clásico de la costa. Este partido enfrenta a dos equipos que están muy cerca en la tabla de posiciones dela presente Liga II-2019.



Este partido tendrá un claro favoritismo para el Junior, por esto, BETPLAY manejará los siguientes montos en las apuestas: 1.70 para un victoria del Junior, 3.25 si termina en empate, y 5.75 si gana el Unión.



Para tener claridad sobre el historial reciente de partidos entre ambos equipos, cabe recordar que el Unión Magdalena ascendió a la Primera División en el presente año, por esto, ambos clubes solo se han enfrentado en dos ocasiones dejando dos empates a un gol como saldo previo a este nuevo clásico de la costa.







Independiente Santa Fe vs. Millonarios

​

El clásico bogotano será uno de los platos fuertes para esta décima jornada de la Liga II-2019. Santa Fe viene de ganarle 2-0 al Medellín, y Millonarios viene de perder frente al Unión Magdalena.



A pesar de que Santa Fe no vive sus mejores días, BETPLAY tendrá igualdad en sus valores de apuestas: 2.95 por una victoria de Santa Fe, 3.10 por el empate, y 2.50 si gana el embajador.



Los últimos 10 clásicos entre Santa Fe y Millonarios por Liga dejan con una ligera ventaja al conjunto cardenal, sin embargo, cabe recordar que en 2017, el embajador le ganó la final del campeonato colombiano al león.



3 empates

4 victorias para Santa Fe

3 victorias para Millonarios

Por otro lado, es importante resaltar los resultados que ha obtenido el cuadro cardenal en sus últimos 10 partidos frente a Millonarios jugando frente a su hinchada:

4 empates

4 victorias para Santa Fe

2 victorias para Millonarios



Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

​

El clásico antioqueño tendrá como reciente resultado la goleada 5-2 que le propinó Nacional al Medellín el domingo 25 de agosto en el Atanasio Girardot.



El poderoso viene de despedir a su entrenador por los malos resultados, su bajón futbolístico es notable y su favoritismo frente a Nacional se reduce. BETPLAY manejará los siguientes valores para el clásico antioqueño: 2.88 si gana Medellín, 3.15 por el empate, y 2.50 por una victoria del verdolaga.



El historial reciente entre ambos clubes resalta el favoritismo de Nacional para quedarse con los tres puntos y el segundo clásico del semestre:

5 victorias para Nacional

3 empates

2 victorias para Medellín



No obstante, el rojo de Antioquia tiene un apartado a su favor, y es que jugar ante sus hinchas les sienta bien y esto se ve reflejado en los resultados de sus últimos diez juegos:

3 empates

6 victorias para Medellín

1 victoria para Nacional



América de Cali vs. Deportivo Cali

​

El clásico vallecaucano cerrará la décima jornada del fútbol colombiano. Este partido enfrentará a dos equipos que luchan en la parte alta de la tabla por la clasificación a los cuadrangulares finales.



Para este partido, BETPLAY tendrá los siguientes valores para los apostadores: 2.40 si gana el escarlata, 3.10 por el empate, y 3.10 si el azucarero consigue la victoria.



América y Cali se han enfrentado en 10 ocasiones desde que el cuadro escarlata volvió a la Primera División del fútbol profesional colombiano. El saldo de estos compromisos favorece al conjunto azucarero:



5 victorias para Cali

3 victorias para América

2 empates



