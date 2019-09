Apuestas futbolísticas fecha FIFA

Amistosos internacionales

Chile vs. Argentina

Uno de los partidos con mayor rivalidad en el último tiempo en el fútbol suramericano es el de Chile contra Argentina. Dos finales consecutivas de Copa América han dado un gran estatus a este compromiso.



La última vez que Argentina y Chile se vieron las caras en un amistoso fue en abril del año 2007, partido que terminó empatado sin goles. Luego vienen los duelos por Copa América, los cuales son los más recientes:



La última vez que Argentina y Chile se vieron las caras en un amistoso fue en abril del año 2007, partido que terminó empatado sin goles. Luego vienen los duelos por Copa América, los cuales son los más recientes:



Argentina 2-1 Chile (Copa América Brasil)

Argentina 0-0 Chile/2-4 penales (Copa América Centenario)

Argentina 2-1 Chile (Copa América Centenario)

Argentina 0-0 Chile/1-4 penales (Copa América Chile)

Sin duda alguna, este duelo será bastante parejo, no obstantes, Argentina tiene un historial reciente menos favorecedor, debido a que dos títulos se le han escapado frente a la Roja.



Perú vs. Ecuador

Otro partido atractivo en la fecha Fifa será entre Perú y Ecuador, dos equipos con realidades diferentes. Los dirigidos por Ricardo Gareca vienen de jugar la final de la Copa América, mientras que los ecuatorianos despidieron a su técnico hace más de un mes.



Para tener claridad sobre quien podría ser el favorito de este partido hay que remontarse a los dos duelos entre ambas selecciones en las eliminatorias a Rusia 2018:

Para tener claridad sobre quien podría ser el favorito de este partido hay que remontarse a los dos duelos entre ambas selecciones en las eliminatorias a Rusia 2018:



Ecuador 1-2 Perú

Perú 2-1 Ecuador

Por otro lado, el duelo más reciente entre sí fue en el 2018, en un amistoso el cual dio como ganador a Ecuador, selección que venció a Perú por 0-2. Además, en la Copa América Centenario, estas selecciones empataron 2-2 en la fase de grupos.



Brasil vs. Colombia

El partido entre Colombia y Brasil promete emociones y buen fútbol, este partido se ha repetido en diversas ocasiones en la última década. Cabe resaltar que la Canarinha ha mostrad superioridad a la Tricolor a lo largo de su historia.



A pesar de que Colombia ha crecido en su fútbol en los últimos años, Brasil sigue mandando la parada y esto se puede apreciar en los últimos resultados en varias competencias.



A pesar de que Colombia ha crecido en su fútbol en los últimos años, Brasil sigue mandando la parada y esto se puede apreciar en los últimos resultados en varias competencias.



Eliminatorias Rusia 2018

Colombia 1-1 Brasil

Brasil 2-1 Colombia

Mundial de Brasil 2014

Brasil 2-1 Colombia

Amistosos internacionales

Brasil 1-0 Colombia (2017)

Brasil 1-0 Colombia (2014)

Brasil 1-1 Colombia (2012)

Copa América Chile

Brasil 0-1 Colombia



La Tricolor solo ha podido ganarle un partido a Brasil en la última década, esto muestra que la Canarinha está por encima de Colombia en el historial reciente de competiciones.









Eliminatorias Eurocopa 2020

Alemania vs. Holanda

Uno de los mejores partidos que entregará la fecha Fifa será el de Alemania contra Holanda, un duelo de poder a poder en Europa. Este compromiso promete muy buen fútbol entre dos selecciones con grandes futbolistas en la actualidad.



Este partido no tiene un claro favorito, sin embargo, en BETPLAY se manejarán los siguientes valores en apuestas: 2.00 por la victoria de Alemania, 3.90 por el empate, y 3.50 si gana Holanda.



Los enfrentamientos más recientes entre estas selecciones fueron en la eliminatoria de la Eurocopa 2020, duelo que perdió Holanda por 2-3 frente a sus fanáticos. Otros dos encuentros fueron en la Uefa Nations League 2018/19, en los cuales ganó uno Holanda por 3-0 y empató el otro por 2-2.





