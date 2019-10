Apuestas futbolísticas fecha Fifa y jornada 16 de la Liga II-2019

La fecha Fifa dará inicio y con ella algunos partidos gran nivel, por otro lado, las grandes Ligas en Europa no tendrán acción. El fútbol colombiano tendrá actividad en la fecha 16 del campeonato y la definición de los cuadrangulares se acerca.

Miércoles 9 de octubre

Deportes Tolima vs. Millonarios

​

Luego de desperdiciar dos fechas para convertirse en líder de la Liga, Millonarios tendrá una dura salida, en la cual enfrentará a Tolima en un duelo bastante complicado teniendo en cuenta el gran nivel de los dirigidos por Alberto Gamero.



Para este partido, BETPLAY manejará los siguientes valores en las apuestas: 2.00 si gana Tolima, 3.20 por el empate, y 3.95 si Millonarios consigue los tres puntos.



Para tener claridad en los resultados recientes entre ambos equipos, se mostrará el saldo que ha dejado los diez últimos juegos por Liga. Por otro lado, cabe resaltar que Millonarios no le gana al Tolima desde el año 2013.



5 victorias para Tolima

3 victorias para Millonarios

2 empates



Junior vs. Deportivo Cali

​

Luego de ganarle a Nacional y América respectivamente, Junior y Cali tendrá un duelo importante por la fecha 16 de la Liga II-2019. Ambos equipos son serios candidatos a competir por el título y el primer paso será la competencia por los cuadrangulares.



Este compromiso contará con el favoritismo en las apuestas para el Junior con un 2.10 de pago. Por otro lado, el empate mantendrá un 3.10 y la victoria del Cali dejará un 3.75.



El historial reciente de enfrentamientos entre ambos clubes deja con una ventaja contundente al Junior, equipo que se ha mostrado superior que el Cali en sus diez últimos duelos directos.



6 victorias para Junior

3 victorias para Cali

1 empate





Santa Fe vs. Atlético Huila

​

El cuadro cardenal marcha con un seguidilla de victorias que lo tienen en el grupo de los ocho y lo ponen como uno de los equipos en forma de la Liga II-2019. Santa Fe podrá seguir con su racha positiva si vence a un Huila bastante necesitado en la tabla del descenso.



Las apuestas en BETPLAY dejan a Santa Fe como favorito con un pago de 1.40 por su victoria. Por su parte, Huila tendrá un 8.00 y el empate un 4.25.



El conjunto bogotano ha sido superior a los opitas en sus duelos directos en la historia, igual pasa en los últimos diez partidos entre sí por Liga.



2 empates

6 victorias para Santa Fe

2 victorias para Huila



Amistosos internacionales

Alemania vs. Argentina

​

Uno de los mejores partidos de la fecha Fifa será entre Alemania y Argentina, dos selecciones campeonas del mundo y llenas de grandes jugadores en su historia. El presente de ambos equipos no es el mejor, debido a que los teutones no han tenido buenos resultados desde el Mundial de Rusia. De igual forma pasa por la Albiceleste con el recambio generacional que vive en la actualidad.



Para este compromiso, BETPLAY tendrá como favorita a Alemania con un pago por apuesta de 1.78. Por su parte, Argentina mantendrá un 4.15 si consigue una victoria, y el empate tendrá un 4.10.



Los duelos amistosos que han tenido ambas selecciones en este siglo favorecen a Argentina, sin embargo, los partidos por torneos oficiales dejan a los alemanes con ventaja sobre la albiceleste



Amistosos

Alemania 2-4 Argentina

Alemania 1-3 Argentina

Alemania 0-1 Argentina

Alemania 2-2 Argentina

Alemania 0-1 Argentina

Copa Confederaciones

Argentina 2-2 Alemania

Mundial Brasil 2014

Alemania 1-0 Argentina

Mundial Sudáfrica 2010

Argentina 0-4 Alemania

Mundial Alemania 2006

Alemania 1-1 Argentina



Jueves 10 de octubre

Patriotas vs. Atlético Nacional



Luego de caer derrotado en casa frente al Junior, Nacional deberá intentar recomponer el camino en la visita a Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja.



Las apuestas estarán bastante parejas en este compromiso: Patriotas mantendrá el 2.90 si gana, el empate el 3.00, y Nacional el 2.60.



Atlético Nacional y Patriotas se han enfrentado en 15 ocasiones desde que el cuadro de Boyacá está en la primera división del fútbol colombiano. El historial favorece ampliamente al club antioqueño:



9 victorias para Nacional

3 empates

3 victorias para Patriotas



Amistosos internacionales

Brasil vs. Senegal

​

Un partido bastante atractivo para los fanáticos del buen fútbol será entre Senegal y Brasil, dos equipos que cuentan con grandes figuras del fútbol mundial.



Las apuestas favorecen a la canarinha con un 1.40 de pago por el monto apostado. Por otro lado, Senegal tendrá el 8.50, y el empate el 4.40.



Para este compromiso, el historial no existe, debido a que los duelos entre Brasil y Senegal no datan en la historia del fútbol, por lo que este será el primer partido que jugarán ambas selecciones.





Uruguay vs. Perú

​

Otro de los partidos destacados de la fecha Fifa será entre Uruguay y Perú, dos selecciones animadoras de los torneos organizados por la Conmebol en Suramérica.



Este partido contará con los siguientes valores en las apuestas: 1.75 para Uruguay, 3.50 por el empate, y 5.00 si gana Perú.



Los resultados entre ambas selecciones en sus últimos duelos han quedado de la siguiente forma:



Copa América Brasil

Uruguay 0-0 Perú

Copa América Argentina

Perú 0-2 Uruguay

Uruguay 1-1 Perú

Eliminatorias Rusia 2018

Perú 2-1 Uruguay

Uruguay 1-0 Perú

Eliminatorias Brasil 2014

Perú 1-2 Uruguay

Uruguay 4-2 Perú