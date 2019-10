Apuestas futbolísticas fecha Fifa y jornada 17 Liga II-2019

A pesar de que no habrá actividad en las principales Liga de Europa, la fecha Fifa traerá algunos partidos importantes entre selecciones nacionales. Además, la Selección Colombia tendrá un duelo bastante complicado frente a Chile, y la Liga II-2019 entra en su recta final.

Sábado 12 de Octubre

Amistosos Internacionales

Colombia vs. Chile



La Selección Colombia inicia esta nueva fecha Fifa con un partido de alto calibre frente a Chile. Este compromiso servirá para que el nuevo proceso de Carlos Queiroz siga tomando forma de cara al futuro inmediato.



Para este compromiso, BETPLAY tendrá con una ligera ventaja a la Tricolor en las apuestas. Colombia tendrá un pago de 2.45, Chile un 3.00, y el empate mantendrá un 3.20.



Este duelo se ha jugado en varias ocasiones en los últimos años, dejando a Chile con superioridad sobre Colombia en dichos compromisos, tanto amistosos como en competencias oficiales:



Eliminatorias Rusia 2018

Colombia 0-0 Chile

Chile 1-1 Colombia

Eliminatorias Brasil 2014

Colombia 3-3 Chile

Chile 1-3 Colombia

Copa América Brasil

Colombia 0-0 Chile

Copa América Centenario

Colombia 0-2 Chile

Amistosos

Colombia 0-2 Chile (2011)

Chile 1-2 Colombia (2006)



Cabe resaltar que en las últimas eliminatorias han sido muchos los empates, pero en torneos cortos, Chile ha eliminado a Colombia en las dos últimas Copas América.



Liga Colombiana

Deportivo Cali vs. Santa Fe



El increíble momento de Santa Fe lo pone como uno de los equipos con mejor nivel en la actualidad en el fútbol profesional colombiano. Sin embargo, el duelo que tiene contra el Cali pondrá a prueba su buena racha.



Para este compromiso, Deportivo Cali mantendrá un alto favoritismo en los últimos resultados contra el rojo capitalino. Sus diez últimos enfrentamientos por Liga dejan el siguiente saldo a favor del cuadro azucarero:



6 victorias para Cali

2 victorias para Santa Fe

2 empates



Millonarios vs. América de Cali



El clásico de la jornada 17 será entre Millonarios y América de Cali, dos grandes de Colombia que no viven momentos futbolísticos idóneos. Este compromiso se jugará en el estadio El Campín de Bogotá.



Desde que América de Cali volvió a la Primera División del fútbol colombiano se ha enfrentado 9 veces con Millonarios, partidos que dejan con cierta favorabilidad al cuadro embajador:



5 victorias para Millonarios

1 victoria para América

3 empates



Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima



El sorprendente líder del fútbol colombiano recibirá a uno de los mejores equipos en Colombia en los últimos años. Tolima tendrá la misión de intentar acercarse al grupo de los ocho para clasificar a las finales.



Desde la aparición de Alianza en el fútbol colombiano, el cuadro de Barrancabermeja ha jugado en 13 ocasiones frente al Tolima, dejando bastante paridad en los resultados de dichos enfrentamientos:



6 victorias para Alianza

1 empate

6 victorias para Tolima





Domingo 13 de octubre

Amistosos Internacionales

Brasil vs. Nigeria



El actual campeón de la Copa América tendrá otro duelo frente a un equipo africano luego de haber jugador contra Senegal. Los dirigidos por Tite siguen su preparación de cara al inicio de las Eliminatorias a Catar 2022.



Para este compromiso, Brasil partirá con 1.47 de pago en las apuestas. Por otro lado, Nigeria tendrá un 7.00 si consigue la victoria, y el empate mantendrá un 4.20.



El historial de enfrentamientos entre estas dos selecciones data del año 2003 en un partido amistoso que terminó 0-3 a favor de Brasil. Este ha sido el único partido en la historia de estos dos combinados.



Ecuador vs. Argentina



Luego de un partido de alto calibre contra Alemania, Argentina enfrentará a Ecuador y cerrará su participación en la fecha Fifa de Octubre.



El duelo entre estas dos selecciones favorece ampliamente al cuadro Albiceleste. Los resultados en los partidos amistosos y Copa América en esta década son los siguientes:



Eliminatorias Rusia 2018

Ecuador 1-3 Argentina

Argentina 0-2 Ecuador

Eliminatorias Brasil 2014

Ecuador 1-1 Argentina

Argentina 4-0 Ecuador

Amistosos

Argentina 2-1 Ecuador (2015)

Ecuador 0-0 Argentina (2013)

Argentina 2-2 Ecuador (2011)





Liga Colombiana

Atlético Nacional vs. Rionegro



Luego de la dura derrota como local frente al Junior, Atlético Nacional enfrenta a un Rionegro Águilas necesitado de puntos por su compromiso en la tabla del descenso.



Para tener claridad en el historial de enfrentamientos entre ambos cuadros antioqueños, cabe resaltar que se han jugado 25 partidos entre sí por Liga, en los cuales, Nacional ha sido superior:



14 victorias para Nacional

5 empates

5 victorias para Rionegro