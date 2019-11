Apuestas futbolísticas fin de fecha Fifa y cuadrangulares Liga II-2019

Con la última fecha Fifa del año llegando a su fin, el fútbol en Europa volverá el próximo fin de semana. Por otro lado, el fútbol colombiano entra en la recta final que definirá a los dos finalistas del torneo y próximamente al campeón de la Liga II-2019.

Lunes 18 de noviembre

Amistoso internacional

Argentina vs. Uruguay

​

Luego de ganar el superclásico de Suramérica, Argentina enfrentará a la selección de Uruguay en un duelo lleno de buenos jugadores y de bastante tradición en el fútbol suramericano.



Para este compromiso, BETPLAY tendrá los siguientes valores en sus apuestas: 2.05 por Argentina, 3.25 por el empate, y 3.75 si gana Uruguay.



Desde el año 2003, Argentina y Uruguay no se enfrentan en un amistoso internacional, por esto, los duelos recientes por competencias oficiales permitirán mostrar el favorito a quedarse con la victoria.



Eliminatorias Rusia 2018

1 empate

1 victoria para Argentina

Eliminatorias Brasil 2014

1 victoria para Argentina

1 victoria para Uruguay

Copa América Chile 2015

1 victoria para Argentina

Copa América Argentina 2011

1 empate





Martes 19 de noviembre

Brasil vs. Corea del Sur

​

La selección de Brasil viene de perder el superclásico de Suramérica frente a Argentina, por esto, los dirigidos por Tite deberán buscar una victoria frente a Corea del Sur.



Este compromiso contará con el gran favoritismo en las apuestas para Brasil con un valor de pago del 1.31 por monto apostado. Por otro lado, Corea tendrá un 10.00, y el empate un 5.10.



El historial de enfrentamientos entre ambos equipos es corto, debido a que solo han jugado en cinco oportunidades, de las cuales Brasil ha sido claro dominador con cuatro victorias y una derrota en dichos compromisos.



Ecuador vs. Colombia

​

Tras la agónica victoria frente a Perú, la Selección Colombia enfrentará a Ecuador para cerrar su participación en la fecha Fifa y poner todos los esfuerzos en el inicio de las Eliminatorias para Catar 2022 el próximo año.



Colombia y Ecuador se vuelven a enfrentar en un amistoso luego de 8 años de no hacerlo. En esta década, ambas selecciones se han enfrentado en dos oportunidades dejando dos victorias para la Tricolor.



Por otro lado, han sido cuatro enfrentamientos por las Eliminatorias a Rusia 2018 y Brasil 2014, duelos que dejan a la Selección Colombia con una ligera ventaja en el historial para este partido.



3 victorias para Colombia

1 victoria para Ecuador





Miércoles 20 de noviembre

Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo

​

Luego del empate por 0-0 en el estadio General Santander y la igualdad entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, Deportes Tolima sigue de líder del cuadrangular A y su paso es firme en busca de la final en la Liga II-2019.



Para este compromiso, BETPLAY tiene como gran favorito en las apuestas al Tolima con un 1.54 de pago por monto invertido. Por otro lado, el Cúcuta mantendrá un 6.40, y el empate un 3.75.



Para tener claridad sobre el favoritismo del Tolima, cabe resaltar que en los tres duelos que han jugado este año, el cuadro pijao no ha perdido frente a su inmediato rival, tanto de local como de visitante. Además, un dato importante es que en sus duelos en esta década, el club ibaguereño ha perdido únicamente en dos ocasiones frente a la escuadra motilona.



Alianza Petrolera vs. Santa Fe

​

Luego de la derrota en el estadio El Campín, Alianza Petrolera tendrá lo oportunidad de seguir vivo en las finales con un duelo de alto nivel contra Santa Fe en condición de local.



Este compromiso tendrá bastante paridad en las apuestas para BETPLAY, ya que Alianza Petrolera tendrá un pago de 2.45, mientras que Santa Fe tendrá un 2.95.



Para tener claridad en el pronóstico de este partido es esencial remarcar los resultados de los 15 partidos que han jugado Alianza Petrolera y Santa Fe en la historia. Estos compromisos han estado marcados por la gran superioridad del cuadro cardenal con el siguiente saldo:



6 victorias de Santa Fe

6 empates

3 victorias de Alianza Petrolera



Junior vs. Atlético Nacional

​

Luego de un duro y disputado partido en Medellín, Atlético Nacional y Junior se volverán a encontrar este miércoles 20 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



De igual forma que el juego en Medellín, las apuestas de BETPLAY estarán bastante parejas para ambos clubes. Nacional tendrá un 2.75, Junior un 2.55, y el empate mantendrá un 3.25.



Un dato no menor para este partido es que Atlético Nacional lleva cinco partidos contra Junior sin conseguir una victoria por Liga, factor que dice mucho de este enfrentamiento. Además, desde el año 2015, el cuadro verdolaga no consigue una victoria en condición de visita frente a la escuadra tiburona.



Lo últimos diez compromisos entre ambos equipos dejan el siguiente saldo:



2 victorias para Nacional

5 empates

3 victorias para Junior



Deportivo Cali vs. América

​

A pesar de terminar la tercera fecha 3 como líder del cuadrangular B, América deberá enfrentar nuevamente al Deportivo Cali en condición de visitante.



Los valores en apuestas que BETPLAY tendrá para el nuevo clásico vallecaucano serán las siguientes: 2.50 para el Cali, 2.85 para América, y 3.20 por el empate.



La derrota del Deportivo Cali 1-0 contra América deja al cuadro azucarero con la obligación de ganar para no perder la oportunidad de llegar a una eventual final.



Desde que América volvió a la Primera División, azucareros y escarlatas se han enfrentado en 13 ocasiones por Liga. Este es el saldo de resultados en dichos compromisos:



5 victorias para Cali

2 empates

6 victorias para América



Como se pudo observar, ambos equipos han estado muy parejos en sus resultados por los enfrentamientos en Liga.





Viernes 22 de noviembre

Liga de Francia

PSG vs. Lille

​

El todopoderoso PSG enfrentará al Lille en el inicio de la jornada 14 de la Liga de Francia. El cuadro parisino marcha líder con una ventaja amplia frente a su inmediato perseguidor el Olympique de Marsella.



Para este compromiso, BETPLAY tendrá los siguientes valores en las apuestas: 1.20 por el PSG, 6.50 por el empate, y 13.00 por el Lille.



Para tener claridad sobre cual equipo podrá ser el favorito a llevarse los tres puntos, PSG tiene jugadores de muy alto nivel, mientras que el Lille posee una plantilla un poco menos competitiva. Por otro lado, los últimos diez partidos entre sí marcarán el saldo a favor de alguno de los dos clubes:



7 victorias para PSG

2 empates

1 victoria para Lille