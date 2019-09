Apuestas futbolísticas lunes 30 de septiembre a viernes 4 de octubre

Una semana cargada de buenos partidos de fútbol, definición de Copa Libertadores, compromisos de alto nivel en la Champions League y también la fecha 14 de la Liga. A continuación se presentarán los pronósticos en las apuestas deportivas para BETPLAY.

Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional

La fecha 14 tendrá el duelo entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional, primero y segundo en la tabla de posiciones de la Liga II-2019. Este compromiso presupuesta buen fútbol y sea cual sea el resultado, habrá nuevo líder o se mantendrá el cuadro de Barrancabermeja en lo más alto de la tabla.



Para este compromiso, BETPLAY mantendrá bastante igualdad en las apuestas. Alianza petrolera tendrá un 2.85, el empate un 3.20, y una victoria de Nacional entregará un 2.50.



Este partido contará con el dato de que Atlético Nacional se mantiene invicto frente a Alianza Petrolera en sus enfrentamientos directos desde que el cuadro de Barrancabermeja juega en la Primera División del fútbol colombiano en el año 2013. El saldo de resultados de los 13 duelos jugados está de la siguiente forma:



11 victorias para Nacional

2 empates



América de Cali vs. Atlético Huila

Tras tres empates consecutivos, América de Cali ha cedido terreno a los tres equipos que pican en la punta de la tabla de posiciones. Tres de los últimos nueve puntos han llegado gracias a los empates con Jaguares, Bucaramanga y Equidad.



Para el partido contra Huila, el cuadro escarlata tiene la oportunidad de volver a sumar y meterse en la pelea para ser líder. BETPLAY mantiene como favorito en las apuestas al equipo rojo del Valle con un 1.60 de pago. Por otro lado, el empate tendrá un 3.35, y la victoria del conjunto opita daría un 6.75 en lo apostado.



Desde que América regresó a la Primera División del fútbol colombiano, han sido cinco los enfrentamientos contra el Atlético Huila por Liga. El saldo de estos partidos favorece a cuadro opita y entrega los siguientes resultados:



3 victorias para Huila

1 victorias para América

1 empates





Cúcuta Deportivo vs. Millonarios

Luego de conseguir tres victorias consecutivas, Millonarios tendrá una dura visita frente al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander.



Este compromiso tendrá bastante paridad en las apuestas para BETPLAY. Millonarios mantendrá un pago de 3.00 si consigue ganar, Cúcuta un 2.45 si gana frente a su hinchada, y un 3.10 si el juego termina empatado.



Los duelos entre Cúcuta y Millonarios han sido once en esta década, esta cifra se da debido a que el cuadro santandereano ha estado en varias ocasiones en la Segunda División del fútbol colombiano. De estos partidos, los resultados favorecen al cuadro embajador, además, cabe resaltar que jugando en el General Santander no le ha ido mal en sus últimos duelos:



7 victorias para Millonarios

2 victorias para Cúcuta

2 empates



Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Luego de cinco partidos en línea consiguiendo victorias, Santa Fe recibirá al Bucaramanga para seguir en su racha positiva para seguir peleando por meterse en los cuadrangulares finales de la Liga II-2019.



Este compromiso tendrá como gran favorito a Santa Fe, tanto en las apuestas como en lo futbolístico. BETPLAY manejará los siguientes valores en las apuestas: 1.65 por una victoria de Santa Fe, el empate 3.20, y 6.40 si gana Bucaramanga.



El historial reciente de enfrentamiento se torna bastante parejo, además, cabe resaltar que Bucaramanga está desde el 2016 nuevamente en la Primera División, por lo que han sido siete juegos entre sí desde esa fecha. A continuación está el saldo de estos compromisos:



2 empates

2 victorias de Santa Fe

3 victorias para Bucaramanga





Manchester United vs. Arsenal

Manchester United y Arsenal se enfrentan en el último partido de la fecha siete de la Premier League. Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer han tenido uno de los peores arranques en el torneo, por esto una victoria frente a los gunners impulsaría anímicamente a sus jugadores.



Este buen compromiso tendrá bastante equilibrio en los futbolístico y en las apuestas, por esto, BETPLAY manejará los siguientes valores: 2.50 si gana Manchester, 3.50 por el empate, y 2.95 si el Arsenal consigue una victoria.



El historial reciente de enfrentamientos entre ambos equipos marca la tendencia de que hay mucha igualdad para este partido. Los diez últimos partidos entre estos dos clubes por Premier League han dejado el siguiente saldo:



4 victorias para Manchester United

3 empates

3 victorias para Arsenal



River Plate vs. Boca Juniors

Luego de 10 meses tras la derrota de Boca Juniors frente a River Plate en el estadio Santiago Bernabéu, el superclásico de Argentina tendrá una nueva edición en la semifinal de la Copa Libertadores 2019.



Para el superclásico argentino, River será local en el primer duelo, por esto, BETPLAY manejará un 2.08 de pago por apuesta por una victoria del conjunto millonario. Por otro lado, Boca Juniors mantendrá un 3.70, y el empate el 3.20.



En este siglo, Boca y River se han enfrentado en ocho ocasiones por Copa Libertadores, los resultados muestran que ha existido bastante paridad entre ambos clubes por los duelos directos en esta competencia.



Copa Libertadores año 2000 cuartos de final

Boca Juniors 3-0 River Plate

River Plate 2-1 Boca Juniors

Copa Libertadores año 2004 semifinales

River Plate 2-1 Boca Juniors

Boca Juniors 1-0 River Plate

Copa Libertadores año 2015 octavos de final

Boca Juniors 0-3 River Plate

River Plate 1-0 Boca Juniors

Copa Libertadores 2018 final

River Plate 3-1 Boca Juniors

Boca Juniors 2-2 River Plate



Gremio vs. Flamengo

La segunda llave de las semifinales de la Copa Libertadores enfrentará a dos grandes de Brasil. Gremio y Flamengo se medirán en su primer duelo en Portoalegre.



Para este partido, BETPLAY tendrá como favorito a Gremio con 2.30 de pago en las apuestas. Por otro lado, Flamengo mantendrá un 3.10, y el empate un 3.20.



Estos dos equipos brasileños no tienen enfrentamientos recientes por Copa Libertadores, sin embargo, en 2018 jugaron por los cuartos de final de la Copa de Brasil dejando los siguientes resultados en una fase decisiva:



Flamengo 1-0 Gremio

Gremio 1-1 Flamengo



Por otro lado, los últimos cinco partido de Gremio como local frente a Flamengo en el Brasileirao dejan como resultado que los de Portoalegre no pierden ante su hinchada hace más de diez compromisos.





Tottenham vs. Bayern Múnich

Uno de los mejores partidos de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League enfrentará al actual subcampeón del torneo contra el Bayern Múnich.



Este partido contará con el favoritismo para el Bayern Múnich en las apuestas por BETPLAY. El cuadro bávaro tendrá un 2.15 de pago, mientras que el Tottenham mantendrá un 3.10, y el empate un 3.80.



Para tener claridad de cómo le ha ido al Tottenham en enfrentamientos directos con clubes alemanes, hay que remontarse a dar los números de los 23 partidos en su historia contra dichos equipos:



13 victorias

3 empates

8 derrotas



Galatasaray vs. PSG

El primer partido de alto calibre para el nuevo equipo de Falcao García será contra el poderoso PSG de Neymar y Mbappé.



Este partido parte con bastante desventaja en las apuestas para el Galatasaray. BETPLAY mantendrá un 9.80 de pago por la victoria del equipo turco, 5.60 por el empate, y 1.30 si gana el PSG.



Galatasaray se ha enfrentado en 18 ocasiones en su historia frente a equipos franceses, los resultados marcan los siguientes números para el cuadro turco:



7 victorias

4 empates

7 derrotas



FC Barcelona vs. Inter de Milán

Barcelona tendrá su primer juego frente a sus fanáticos luego de lograr un duro empate contra el Borussia Dortmund en Alemania. Por su parte, Inter de Milán empató su primer juego, pero su nivel de juego en Italia permite la ilusión.



Para este compromiso, BETPLAY mantendrá con favoritismo en las apuestas al Barcelona con un 1.65, mientras que Inter tendrá un 5.30, y el empate el 4.05.



Inter y Barcelona se enfrentaron en la pasada edición de la Champions League dejando los siguientes resultados:



Inter 1-1 Barcelona

Barcelona 2-0 Inter

Por otro lado, en la temporada 2009/10, se enfrentaron en cuatro ocasiones, dos en fase de grupos, y dos en semifinales:

Semifinales:

Barcelona 1-0 Inter

Inter 3-1 Barcelona

Grupos:

Barcelona 2-0 Inter

Inter 0-0 Barcelona