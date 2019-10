Apuestas futbolísticas martes 29 de octubre a viernes 1 de noviembre

La fecha 20 de la Liga II-2019 traerá los ocho clasificados a los cuadrangulares de fin de año, y además, los dos equipos descendidos a las Segunda División. Por otro lado, no habrá Champions League, pero si habrá fecha en las Ligas de Europa.

Martes 29 de octubre

Junior ya clasificado a los cuadrangulares, recibe a Cúcuta Deportivo, equipo que encesita un buen resultado para asegurar su presencia en los mejores ocho de la Liga II-2019.



Para este partido, BETPLAY tendrá los siguientes valores en apuestas: 1.85 si gana Junior de local, 3.25 si el duelo termina empatado, y 4.70 si Cúcuta logra la victoria.



El historial reciente favorece al cuadro tiburón, equipo que ha marcado la diferencia frente al Cúcuta en sus últimos diez partidos jugadores en la Liga:



4 victorias para Junior

3 empates

3 victorias para Cúcuta



Otro de los partidos que tendrá bastantes emociones en el cierre del todos contra todos en la Liga II-2019 será el de Medellín contra Tolima, dos de los mejores en el fútbol colombiano.



Este compromiso tendrá valores en las apuestas bastante parejos, BETPLAY mantendrá un 2.14 por la victoria de Medellín, 2.85 por el empate, y 3.45 si gana Tolima.



El duelo entre Tolima y Medellín ha mantenido bastante paridad en sus últimos encuentros, por esto, este partido resulta bastante igualado y un resultado final puede definirse por detalles. El saldo de sus últimos diez juegos está de la siguiente forma:



4 victorias para Medellín

3 empates

3 victorias para Tolima



El clásico de la fecha será entre Santa Fe y Nacional, dos equipos grandes de Colombia. Por su parte el cardenal necesita un buen resultado para asegurar su presencia en cuadrangulares, y el verde de Antioquia apunta a la reclasificación.



Para BETPLAY no habrá un favorito marcado para este compromiso, sin embargo, Santa Fe se adelanta con un 2.63. Por otro lado, el empate tendrá un 2.85 y Nacional un 3.00.



Este compromiso contará con mucha igualdad en el historial reciente de enfrentamientos entre sí, ambos equipos no se han sacado diferencias marcadas en sus últimos diez partidos disputados por Liga.



4 victorias para Santa Fe

2 empates

4 victorias para Nacional

Patriotas vs. Alianza Petrolera



Otro de los partidos que definirá uno de los posibles clasificados a los cuadrangulares será Patriotas frente a Alianza Petrolera.



Este compromiso estará bastante igualado en los valores de las apuestas de BETPLAY: 2.85 para Patriotas, 2.70 por el empate, y 2.92 si gana Alianza.



En la historia de ambos equipos, se han jugado 13 partidos entre sí, duelos en los cuales no ha habido mucha diferencia para definir un amplio favorito para este compromiso.



4 victorias para Alianza

5 empates

4 victorias para Patriotas





Liga de España

Alavés vs. Atlético de Madrid

​

La Liga de España sigue su camino con una nueva fecha en la que iniciará con el Alavés frente al Atlético de Madrid.



El claro favorito en las apuestas será el Atlético con un 1.65 de pago por su victoria, mientras que Alavés tendrá un 6.25, y el empate un 3.50.



En los seis partidos que han jugado recientemente desde que Alavés volvió a la Primera División en España, Atlético de Madrid se ha impuesto contundentemente a su inmediato rival con los siguientes resultados:



2 empates

4 victorias de Atlético



Miércoles 30 de octubre

Valencia vs. Sevilla

​

Uno de los mejores partidos de la fecha será entre Valencia y Sevilla, dos equipos animadores de la Liga que se encuentran en el lote de equipos que aspira por pelear por el campeonato.



Este compromiso presupuesta bastante paridad en las apuestas para BETPLAY, por esto, estos serán los valores: 2.75 para Valencia, 3.40 por el empate, y 2.50 por el Sevilla.



Los últimos diez compromisos entre ambos equipos dejan al Valencia con una ligera ventaja en el historial reciente por Liga de España. Este es el saldo de estos partidos:



5 victorias para Valencia

3 empates

2 victorias para Sevilla



Serie A de Italia

Napoli vs. Atalanta

​

El mejor partido de la fecha en Italia será entre Napoli y Atalanta, cuarto y tercero respectivamente en la tabla de posiciones del campeonato.



Este partido tendrá gran atractivo por el nivel de sus equipos y además, las apuestas tendrá bastante equilibrio para BETPLAY: 2.05 para Napoli, 3.80 por el empate, y 3.50 por el Atalanta.



Napoli parte con una ventaja bastante corta en el historial reciente contra Atalanta, ya que en sus últimos diez enfrentamientos directos por Serie A, el cuadro de Carlo Ancelotti ha conseguido más victorias que su inmediato rival.



5 victorias de Napoli

2 empates

3 victorias de Atalanta



Copa de la Liga de Inglaterra

Liverpool vs. Arsenal

​

La Copa de la Liga en Inglaterra tendrá duelos de alto calibre en su inicio, uno de ellos será el de Liverpool frente al Arsenal, dos equipos grandes, pero con diferentes realidades.



Este compromiso contará con los siguientes valores para BETPLAY: 1.77 para Liverpool, 3.90 por el empate, y 4.10 para el Arsenal.



Para tener claridad, el último duelo entre ambos equipos por Copa de la Liga fue en la temporada 2009/10, partido que ganó Arsenal por 2-1. Por otro lado, otro duelo por FA Cup en 2013/14 fue ganado por los Gunners por 2-1. No obstante, los duelos reciente por Premier League marcan un favoritismo amplio del Liverpool:



5 victorias para Liverpool

4 empates

1 victorias para Arsenal



Chelsea vs. Manchester United

​

El otro partido destacado de la Copa de la Liga de Inglaterra será entre Chelsea y Manchester United, dos de los grandes del fútbol inglés.



Para BETPLAY, el favorito será Chelsea con un 1.85 de pago en las apuestas. Por otro lado, Manchester United tendrá un 4.10, y el empate un 3.55.



El último duelo por Copa de la Liga entre estos dos clubes fue en la temporada 2012/13 por los octavos de final, partido que ganó 5-4 el Chelsea en tiempo extra. Por otro lado, en esta década ambos equipos han jugado en cinco oportunidades por FA Cup, dejando los siguientes resultados:



3 victorias para Chelsea

1 empate

1 victoria para Manchester United

Por otro lado, sus últimos diez juegos recientes por Premier League dejan el siguiente saldo:

3 victorias para Chelsea

4 empates

3 victorias para Manchester United