Apuestas futbolísticas primera semana del año 2020

Termina un 2019 que dejó grandes partidos en el mundo del fútbol, además, las apuestas deportivas siguen creciendo y los pronósticos seguirán llegando para guiar a los apostadores en la toma de decisiones. El 2020 empieza cargado de fútbol con el regreso de la Liga de España, la continuación de la Premier League y duelos interesantes en la FA Cup de Inglaterra.

Miércoles 1 de enero

​

Premier League

Arsenal vs. Manchester United

El año empieza con partidos de alto calibre en la Premier League de Inglaterra, Manchester United y Arsenal tendrán un duelo de dos grandes que han estado dormidos hace algunas temporadas.

Este compromiso tendrá los siguientes valores en las apuestas para BETPLAY: 2.40 si logra la victoria Arsenal, 3.70 por el empate, y 2.75 si Manchester United vence de visita.



El pronóstico para este partido parte con bastante equilibrio para ambos equipos, debido a que en el historial reciente de duelos entre sí, los dos clubes han estado muy parejos en sus resultados, factor clave para intentar apostar por un empate.

Últimos diez enfrentamientos por Premier League:



3 victorias para Arsenal

4 empates

3 victorias para Manchester United



Manchester City vs. Everton



Los dirigidos por Pep Guardiola no viven su mejor presente en la Premier League, ya que han perdido puntos vitales en el torneo y prácticamente ven como imposible quitarle el trono al Liverpool. Por su lado, Everton ha estrenado nuevo entrenador y su presente ha sido bueno hasta el momento en la nueva era de Carlo Ancelotti.



Para este partido, BETPLAY mantendrá al Manchester City como gran favorito con un 1.24 de pago por monto invertido. Por otro lado, Everton tendrá un 13.00 de pago y el empate un 6.50.





Un dato importante a resaltar para este partido es que Manchester City no pierde como local contra Everton desde la temporada 2010/11, aspecto que muestra el favoritismo de los de Guardiola. Por otro lado, el historial reciente está de la siguiente forma:



Últimos diez juegos por Premier League:

5 victorias para Manchester City

4 empate

1 victoria para Everton



Jueves 2 de enero

​

Premier League

Liverpool vs. Sheffield United

​

El poderoso Liverpool sigue su camino hacia el título de la Premier League, y para esto deberá enfrentar al Sheffield en el estadio de Anfield en el inicio de un nuevo año futbolístico.



Betplay tendrá como claro favorito al Liverpool con un 1.19 de pago en las apuestas. Por su parte, Sheffield mantendrá un 17.00 y el empate el 7.40.

El duelo entre Liverpool y Sheffield tiene pocas presentaciones en este siglo, debido a que el cuadro visitante solo jugó en la Premier League para el 2006/07 y fue hasta esta temporada que volvió a ascender. El primer partido de esta campaña quedó 0-1 a favor de los dirigidos por Jürgen Klopp.

Por otro lado, cabe resaltar que Liverpool no pierde en Premier League desde aquel partido contra el Manchester City a comienzos de este año, factor que hace que el pronóstico sea en su mayoría a favor del cuadro de Anfield.



Sábado 4 de enero



Liga de España

Espanyol vs. Barcelona

Barcelona arrancará el 2020 como líder de la Liga de España, por esto, el cuadro blaugrana deberá mantener la racha positiva frente al Espanyol en el clásico catalán.



Las apuestas en BETPLAY estarán repartidas de la siguiente forma: 7.50 para el Espanyol, 5.00 por el empate, y 1.40 para Barcelona.



Para determinar el favorito en el pronóstico, será importante mostrar que el Barcelona no pierde contra su rival de aptio desde la temporada 2008/09. Además, el historial reciente muestra una total superioridad del equipo dirigido por Ernesto Valverde.



Últimos diez juegos por Liga de España:

8 victorias para Barcelona

2 empates



Getafe vs. Real Madrid

Real Madrid tendrá una dura misión en el inicio del 2020 y será seguirle el paso al Barcelona que marcha como líder de la Liga de España dos puntos encima de la casa blanca.



Este compromiso tendrá al Real Madrid como favorito en las apuestas para BETPLAY con un 1-75 de pago por monto invertido. Por otro lado, Getafe mantendrá un 4.60 y el empate el 3.80.



Getafe y Real Madrid han jugado en 28 oportunidades en la historia, duelos en los cuales la casa blanca ha ganado 20, empatado 3 y perdido 5. Por otro lado, el saldo de compromisos reciente deja ver el claro favoritismo de los dirigidos por Zinedine Zidane.



Últimos diez partidos por Liga de España:

9 victorias para Real Madrid

1 empate



FA Cup

Wolverhampton vs. Manchester United

Wolverhampton ha sorprendido a varios de los equipos más grandes Inglaterra con partidos muy completos que en ocasiones han terminado con victorias. La FA Cup enfrentará al Manchester United con una de las revelaciones en Inglaterra.

Las apuestas estarán bastante parejas para este compromiso: 2.90 para Wolverhampton, 3.25 por el empate, 2.50 para Manchester United.

Ambos equipos se vieron las caras recientemente por la FA Cup, exactamente la temporada pasada en los cuartos de final. Dicho compromiso marcó la sorpresa y fue que el Manchester United cayó eliminado.



En este siglo también se enfrentaron en la temporada 2005/06, duelo que terminó 0.3 a favor del Manchester United.



Domingo 5 de enero

​

FA Cup

Liverpool vs. Everton

Una nueva edición del clásico de Merseyside se vivirá en la FA Cup, Liverpool y Everton se enfrentan para definir quien avanza en uno de los torneos más antiguos del mundo.



Liverpool y Everton han tenido cuatro compromisos por la FA Cup en este siglo, duelos que han quedado de la siguiente manera:

2017/18

Liverpool 2-1

2011/12

Liverpool 2-1

2008/09

Everton 1-0 Liverpool

Liverpool 1-1 Everton



Por otro lado, en temas futbolísticos Liverpool tiene un presente formidable, factor que marca la tendencia y vuelca las apuestas a favor del cuadro de Anfield.