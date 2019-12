Apuestas futbolísticas sábado 14 y domingo 15 de diciembre

Luego de que América de Cali quedara campeón de la Liga II-2019 en Colombia, el fin de año traerá acción de los cinco grandes campeonatos en Europa. Además, el Mundial de Clubes de la Fifa empieza y se definirá el campeón del mundo.

Sábado 14 de diciembre

Liga de España

Real Sociedad vs. FC Barcelona

​

Luego de la victoria frente al Inter de Milán en condición de visita por la Champions League, Barcelona tendrá otra dura salida contra la Real Sociedad por la Loga de España.



Para este compromiso, los valores en apuestas de BETPLAY estarán repartidos de la siguiente forma: 4.50 por Real Sociedad, 4.20 por el empate y 1.70 si gana Barcelona.



El historial reciente de enfrentamientos entre ambos clubes favorece ampliamente al Barcelona, debido a que en sus últimos diez juegos por Liga de España el saldo ha sido el siguiente:



2 victorias para Real Sociedad

1 empates

7 victorias para Barcelona





Bundesliga

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

​

Luego de uno de los peores inicios de Bundesliga en su historia, Bayern Múnich jugará la fecha 15 partiendo desde el séptimo puesto en la tabla de posiciones.



A pesar del mal momento en Bundesliga, Bayern Múnich es el favorito en las apuestas para BETPLAY. Si gana el cuadro bávaro el apostador recibirá 1.16 veces de pago por el monto invertido, mientras que el Werder Bremen tendrá el 18.00.



Para tener claridad en el pronóstico de este partido, Bayern Múnich lleva más de una década sin perder contra el Werder Bremen. Además, los últimos diez juegos por Bundesliga han sido victorias para el conjunto bávaro.



Domingo 15 de diciembre

Liga de España

Valencia vs. Real Madrid

​

La competencia en la Liga de España continúa y el Real Madrid tiene un duro partido contra el Valencia en condición de visitante.



Las apuestas en BETPLAY estarán bastante parejas para este compromiso. Real Madrid mantendrá un 2.10 si logra la victoria, Valencia tendrá un 3.25 si vence de local, y el empate 3.75.



Los partidos entre Valencia y Real Madrid siempre resultan bastante atractivos, además, el historial reciente no da un claro favorito para quedarse con los tres puntos, sin embargo, el buen momento en Liga del cuadro merengue invita a inclinarse por dicho club.



Últimos diez partido:



3 victorias para Valencia

3 empates

4 victorias para Real Madrid



Premier League

Manchester United vs. Everton

​

Luego de dos victorias en fila contra Tottenham y Manchester City, los Red Devils tendrán otro partido para seguir recuperando la mejor versión y luchar en la parte alta de la tabla.



Las apuestas para este compromiso estarán repartidas de la siguiente forma en BETPLAY: 1.81 para Manchester United, 3.75 por el empate, y 4.85 por el Everton.



Por nivel de jugadores y presente futbolístico, Manchester United está en alza, además, jugar en Old Trafford siempre será una ventaja para los locales. Por otro lado el historial reciente de juegos entre ambos favorece ampliamente a los Red Devils.



Últimos diez partidos:



6 victorias para Manchester United

2 empates

2 victorias para Everton



Arsenal vs. Manchester City

​

Luego de perder contra su rival de patio, Manchester City deberá visitar al Arsenal, equipo que no se encuentra en su mejor momento y marcha noveno en la Premier League.



Las apuestas en BETPLAY dan un claro favorito y es el Manchester City con 1.47 de pago. Por otro lado, Arsenal mantendrá un 6.25, y el empate un 5.40.



Arsenal no vive un gran momento y estar noveno en la Premier League le hacen perder credibilidad a sus hinchas. Por otro lado, Manchester City ha perdido partidos importantes, pero sigue siendo un equipo bastante peligroso. El historia reciente favorece a los de Pep Guardiola.



Últimos diez partidos:



2 victorias para Arsenal

3 empates

5 victorias para Manchester City







Serie A de Italia

Juventus vs. Udinese

​

Luego de la derrota contra la Lazio, Juventus cedió terreno al Inter de Milán y no aprovechó el empate de su inmediato rival en la tabla de posiciones.



El duelo contra Udinese será la oportunidad para redimir la confianza. Las apuestas serán repartidas de la siguiente forma: Juventus tendrá el 1.25, el empate 5.50, y la victoria de los visitantes un 13.00.



Para este compromiso, Juventus tendrá un claro favoritismo, por esto, el pronóstico estará del lado de la Vecchia SIgnora.

Últimos diez partidos:



7 victorias para Juventus

2 empates

1 victoria para Udinese



Fiorentina vs. Inter de Milán

​

El líder de la Serie A de Italia tendrá un duelo contra la Fiorentina para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.



BETPLAY tendrá los siguientes valores en las apuestas para este compromiso: 3.35 para Fiorentina, 3.50 por el empate, y 2.10 para el Inter de Milán.



El historial reciente de compromisos entre ambos clubes deja al Inter de Milán con menos valor para llevarse el compromiso, debido a que, el saldo no lo favorece por Serie A contra la Fiorentina.



Últimos diez partidos:



5 victorias para Fiorentina

2 empate

3 victorias para Inter de Milán