Apuestas futbolísticas sábado 19 y domingo 20 de octubre

Luego del parón por la fecha Fifa de octubre, el fútbol en Europa vuelve a la acción, y con él las emociones de las mejores Ligas del mundo. Por otro lado, el campeonato en Colombia tendrá su antepenúltima jornada para la definición de los cuadrangulares.

Sábado 19 de octubre



Liga colombiana



América de Cali vs. Atlético Nacional



El mejor duelo de la fecha 18 de la Liga II-2019 enfrentará a dos de los más grandes en Colombia, América y Nacional. Este compromiso tendrá un condimento especial y es el duelo entre el primero y el tercero en la tabla de posiciones.



Para este duelo, BETPLAY tendrá los siguientes valores en apuestas: 2.50 si gana América, 3.25 por el empate, y 2.80 si Nacional obtiene la victoria.

Los compromisos recientes entre ambos equipos marcan una clara superioridad por parte del cuadro verdolaga. Este duelo se ha jugado en cinco ocasiones desde que las escarlatas volvieron del descenso:



1 empate

4 victorias para Nacional



Junior vs. Millonarios



Un duelo de realidades diferentes se vivirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por un lado Junior con un alza en su nivel bastante considerable, y por el otro un Millonarios que ha sumado un puntos de los últimos doce en juego.



Para este partido, el gran favorito en las apuestas para BETPLAY será el Junior con un 1.90 de pago, mientras que Millonarios tendrá el 4.45, y el empate el 3.20.



Es bien sabido que Millonarios no saca buenos resultados jugando en Barranquilla, por esto, el panorama pinta mal para el embajador. Para definir un favorito se tomará en cuenta los últimos diez partido entre ambos por Liga:



5 victorias para Junior

3 victorias para Millonarios

2 empate





Liga de España



Éibar vs. Barcelona



Tras un arranque difícil, Barcelona ha empezado a recomponer el camino en la Liga de España. Los culés visitarán al Éibar en búsqueda de una victoria.



Este partido tendrá como favorito al Barcelona con un 1.52 de pago por la victoria. Por otro lado, el Éibar mantendrá un 5.60, y el empate el 4.50.

En la historia de ambos clubes existen diez enfrentamientos por Liga de España desde que Éibar ascendió a esta categoría. Este historial favorece ampliamente al cuadro catalán:



9 victorias para Barcelona

1 empate



Atlético de Madrid vs. Valencia



Uno de los partidos más interesantes de la fecha en la Liga de España será entre Atlético y Valencia, dos clubes con historia y animadores de dicho campeonato.



El favorito será el Atlético con un 1.65 de pago por apuesta, por otro lado, Valencia mantendrá un 5.50, y el empate el 3.70.



En temas de historial reciente, Atlético de Madrid mantiene ventaja para este partido frente al Valencia. Sus últimos diez enfrentamientos avalan a los de Diego Simeone para ser favoritos:





1 victorias para Valencia

3 empates

6 victorias para Atlético



Mallorca vs. Real Madrid



Real Madrid seguirá su camino en defensa del liderato frente al recién ascendido Mallorca. James Rodríguez podría ser inicialista en este partido de Liga de España.



El claro favorito para BETPLAY será el Real Madrid con un pago de 1.50. Por otro lado, Mallorca tendrá un 6.25, y el empate el 4.40.



Desde la temporada 2012/13 que ambos equipos no se enfrentan por Liga de España. El ascenso de Mallorca revivirá nuevamente este duelo que se ha dado siete veces en la presente década dejando al cuadro merengue con amplio favoritismo:



6 victorias para Real Madrid

1 empate



Premier League



Crystal Palace vs. Manchester City



Los últimos resultados del equipo dirigido por Pep Guardiola dejan al Liverpool con una ventaja amplia, es por esto que el City no puede seguir dando ventajas y el primer paso es el Crystal Palace.



Este partido contará con el favoritismo para el Manchester City con un pago de 1.26 por la victoria. Por otro lado, BETPLAY mantendrá un 12.50 si el Palace vence, y un 6.50 si el duelo termina en empate.



Sin duda alguna, el historial reciente de partidos entre estos dos clubes deja al Macnhester City con bastante ventaja sobre su inmediato competidor. A continuación se mostrará el saldo de los últimos diez juegos:



7 victorias para Manchester City

2 victorias para Crystal Palace

1 empate



Bundesliga



Borussia Dortmund vs. Borussia Monchengladbach



El mejor partido del fin de semana de la Bundesliga enfrentará al líder Monchengladbach frente al Dortmund en un partido de alto nivel en Alemania.



A pesar de que el Monchengladbach es líder, BETPLAY tendrá como favorito al Dortmund con un pago de 1.45. Si el visitante gana, el apostador recibirá 6.25 veces lo invertido.



Para este compromiso, Borussia Dortmund se planta como el gran favorito por sus últimos diez juegos aplastantes contra su inmediato rival en Bundesliga:



9 victorias para Dortmund

1 victorias para Monchengladbach



Domingo 20 de octubre



Santa Fe vs. Unión Magdalena



Luego de una seguidilla de seis victorias en línea, Santa Fe no ha podido conseguir la victoria en sus últimos dos partidos por Liga. Por esto, el cuadro cardenal tendrá la chance para ganar de local frente a un necesitado Unión Magdalena.



El claro favorito para BETPLAY es Santa Fe, por esto los valores se reparten de la siguiente forma: 1.55 si gana el club capitalino, 7.50 si el ciclón bananero se lleva la victoria, y 3.50 por el empate.



El historial reciente entre ambos equipos solo deja ver la derrota de Santa Fe en la Liga I-2019 por 3-1 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.



Premier League



Manchester United vs. Liverpool



El mejor partido del fin de semana en Europa sin lugar a dudad será entre Manchester United y Liverpool, el clásico de Inglaterra que enfrentará a dos gigantes, pero con realidades totalmente distintas.



Este partido contará con los siguientes valores en apuestas para BETPLAY: 5.30 si Manchester United gana, 4.15 si termina en empate, y 1.68 si el Liverpool consigue la victoria.



Lo sorprendente del historial reciente de este importante partido es que a pesar de que Manchester United vive un momento futbolístico bastante negativo, el saldo de los últimos resultados lo favorece ampliamente, a tal punto que Liverpool solo tiene una victoria en sus diez partidos recientes por Premier League.



5 victorias para Manchester United

4 empates

1 victoria para Liverpool