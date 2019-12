Apuestas futbolísticas sábado 21 y domingo 22 de diciembre

El 2019 está por terminar, sin embargo, la actividad en las cinco grandes ligas de Europa sigue y con ellas las emociones para los fanáticos del fútbol. En España, Italia, Inglaterra y Alemania habrán varios duelos interesante que a continuación se mostrarán los pronósticos para las apostadores de BETPLAY.

Sábado 21 de diciembre

Barcelona vs. Alavés

​

Barcelona jugará el último partido del año contra el Alavés en condición de local, por esto, el cuadro blaugrana deberá sumar de a tres para seguir en la competencia directa para lograr ser campeón en España.



Este duelo estará marcado por los siguientes valores en las apuestas de BETPLAY: 1.14 SI Barcelona gana de local, 8.50 si hay empate, y 19.00 si consigue la victoria Alavés.



El pronóstico de este compromiso se orienta hacia el Barcelona, ya que claramente su nivel de jugadores y juego es superior a su inmediato rival. Por otro lado, el historial reciente de compromisos favorece al cuadro catalán.



Han sido seis juegos entre Barcelona y Alavés desde que el cuadro visitante volvió a Primera:



5 victorias para Barcelona

1 victoria para Alavés



Premier League

Manchester City vs. Leicester City

​

El partido más importante del fin de semana en la Premier League será sin duda el Manchester City contra Leicester. Este duelo enfrentará al tercero y segundo respectivamente en la tabla de posiciones.



A pesar de que Leicester marcha mejor que Manchester, las apuestas en BETPLAY favorecen al local con un 1.38 de pago por monto invertido. Por otro lado, el cuadro visitante tendrá un 7.70.



Sin duda alguna, Manchester City tendrá el favoritismo en el pronóstico, por nivel de jugadores y localía, sin embargo, Leicester ha mostrado un nivel muy alto en esta edición de la Premier League. El historial reciente deja a los dirigidos por Pep Guardiola con una ventaja sobre su inmediato rival.



Últimos diez partidos en Premier League:



6 victorias de Manchester City

1 empate

3 victorias de Leicester





Serie A de Italia

Inter de Milán vs. Genoa

​

Luego de dos empates consecutivos, Inter de Milán volverá a jugar en casa con la obligación de no dejar más puntos en la competencia directa con la Juventus en la tabla de posiciones.



Los valores en las apuestas para este duelo están de la siguiente forma para BETPLAY: 1.35 si logra ganar Inter, 3.70 si hay empate en los 90 minutos, y 10.00 si el Genoa da la sorpresa.



El duelo entre Inter y Genoa ha tenido algunos matices importantes en sus últimos enfrentamientos. Por muy poco, el conjunto milanés se lleva la ventaja sobre su inmediato rival. No obstante, el presente del equipo dirigido por Antonio Conte es mucho mejor.



Últimos diez duelos por Serie A:

6 victorias para Inter

4 victorias de Genoa



Bundesliga

Bayern Múnich vs. Wolfsburgo

​

Siete puntos es el margen de distancia que tiene Bayern Múnich con RB Leipzig en la Bundesliga. Sin duda alguna, el cuadro bávaro no vive su mejor año en el campeonato alemán. Sin embargo, contra Wolfsburgo tendrá la oportunidad de reducir la distancia con los líderes.



Las apuestas en BETPLAY claramente favorecen al Bayern Múnich con un 1.13 de pago por monto invertido, mientras que el Wolfsburgo mantendrá un 25.00.



Sin duda alguna, Bayern Múnich será el favorito para este duelo, por nivel de jugadores y sobre todo por su importante ventaja en sus últimos juegos contra su inmediato rival. Este saldo respalda al cuadro bávaro para este compromiso.



Últimos diez partidos en Bundesliga:



8 victorias para Bayern Múnich

1 empate

1 victoria para Wolfsburgo



Domingo 22 de diciembre

Real Madrid vs. Athletic de Bilbao

​

De igual forma que el Barcelona, Real Madrid también deberá sacar la mayor cantidad de puntos en la Liga de España para competir en los más alto de la tabla de posiciones y optar por ser campeones.



Las apuestas estarán repartidas de la siguiente forma: 1.36 si consigue la victoria el Real Madrid, 8.00 para Athletic de Bilbao, y 5.25 por el empate.



Real Madrid tendrá la ventaja en el pronóstico, debido a que el historial reciente de enfrentamientos contra el Athletic lo favorece ampliamente.



Además, los dirigidos por Zinedine Zidane vienen en alza futbolística y de locales es difícil que dejen puntos.



Últimos diez juegos por Liga de España:



6 victorias de Real Madrid

3 empates

1 victoria para Athletic de Bilbao



Premier League

Tottenham vs. Chelsea

​

Otro de los partidos más destacados de la fecha 18 de la Premier League será un duelo entre equipos londinense, Tottenham contra Chelsea en el estadio New White Hart Lane.



Las apuestas para este partido estarán repartidas de la siguiente forma para BETPLAY: 2.40 si gana Tottenham, 3.70 si hay empate, y 2.85 si logra la victoria el Chelsea.



Este compromiso tendrá bastante paridad, por nivel de jugadores, nivel actual y por el saldo tan equilibrado que Chelsea y Tottenham han tenido recientemente en la Premier League.



Últimos diez duelos en Premier League:



4 victorias para Chelsea

2 empates

4 victorias para Tottenham







Supercopa de Italia

Juventus vs. Lazio

​

El campeón de la Serie A y la Copa de Italia se enfrentan para dar a conocer al supercampeón en una de las cinco grandes Liga del mundo. Juventus y Lazio jugarán su último partido del año para definir un importante título.



Las apuestas en BETPLAY favorecen a la Juventus con un 1.95 de pago por monto invertido. El empate mantendrá un 3.20 y 4.20 si gana la Lazio.

Juventus y Lazio se han enfrentado en cuatro ocasiones para definir la Supercopa de Italia y estos han sido los resultados:



2017: Juventus 2-3 Lazio

2015: Juventus 2-0 Lazio

2013: Juventus 4-0 Lazio

1998: Juventus 1-2 Lazio



Por otro lado, los últimos diez partidos entre ambos clubes por Serie A de Italia dejan el siguiente saldo:



9 victorias para Juventus

1 victoria para Lazio