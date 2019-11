Apuestas futbolísticas sábado 23 y domingo 24 de noviembre

Luego de la última fecha Fifa, vuelve el fútbol de clubes y con él todas las emociones para los hinchas. Por otro lado, el gran atractivo será la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y River Plate en Lima.

Sábado 23 de noviembre

Liga de España

Leganés vs. Barcelona

​

Luego del parón por la fecha Fifa, Barcelona vuelve a la acción frente al Leganés en condición de visitante. El cuadro catalán marcha líder con los mismos puntos que el Real Madrid.



Este compromiso contará con los valores en apuestas de BETPLAY: 7.00 si gana Leganés, 4.70 por el empate, y 1.42 si consigue la victoria Barcelona.



El historial de enfrentamientos entre Leganés y Barcelona es bastante corto, debido a que el cuadro local lleva desde el 2016 en la Primera división de España. Son seis los juegos entre ambos clubes y estos son sus saldos:



5 victorias para Barcelona

1 victoria para Leganés



Real Madrid vs. Real Sociedad

​

Real Madrid marcha segundo en la tabla de posiciones con los mismos puntos del Barcelona, por lo que ganar frente a la Real Sociedad será indispensable para no ceder terreno.



Los valores en apuestas de BETPLAY para este compromiso serán los siguientes: 1.38 para el Real Madrid, 5.20 por el empate, y 7.00 si gana la visita.



Los últimos diez juegos entre ambas escuadras dejan al descubierto el gran favoritismo que tiene el Real Madrid para este duelo. Este es el saldo de dichos enfrentamientos:

3 victorias para Real Sociedad

7 victorias para Real Madrid

Cabe resaltar que sus dos últimos partidos han sido victorias para la Real Sociedad, por lo que este factor podría tener un peso influyente.





Premier League

Manchester City vs. Chelsea

​

El mejor partido del fin de semana en la Premier League será sin duda el Manchester City contra Chelsea, dos clubes que marchan en la parte alta de la tabla de posiciones.



A pesar de que Manchester City marcha cuarto y viene de perder contra Liverpool, BETPLAY lo tiene como favorito para este compromiso con un 1.47 de pago por apuesta. Por otro lado, el Chelsea tendrá un 6.90 de pago.



Aunque el historial reciente se muestra parejo, Manchester City logra sacar una ligera ventaja frente al Chelsea para este duelo. El saldo de sus últimos diez juegos está de la siguiente forma:



5 victorias para Manchester City

2 empates

3 victorias para Chelsea

Por otro lado, cabe resaltar que el último partido entre estos dos equipos en la temporada 2018/19 quedó 6-0 a favor del Manchester City.



Copa Libertadores

Flamengo vs. River Plate

​

El partido que paraliza a Suramérica llegó, River Plate y Flamengo se enfrentarán en la primera final a único partido en la historia de la Copa Libertadores. El actual campeón de América viene de eliminar a su eterno rival, Boca Juniors, por otro lado, el club más popular de Brasil eliminó por goleada al Gremio de Portoalegre.



Las apuestas estarán bastante parejas, por eso BETPLAY entregará los siguientes montos de apuestas: 3.50 si queda campeón River, 3.35 si el duelo termina en empate, y 2.15 si hace lo propio Flamengo.



Han sido ocho los duelos en la historia entre estos dos grandes equipos, cuatro por Copa Libertadores y otros cuatro por la Copa Mercosur. Estos duelos han terminado con bastante paridad y River si lleva el saldo a favor por muy poco.



Copa Libertadores 2018:



River Plate 0-0 Ffamengo

Flamengo 2-2 River Plate

Copa Libertadores 1982

Flamengo 4-2 River Plate

River Plate 0-3 Flamengo

Copa Mercosur 2000

3 victorias para River Plate

1 empate



Serie A de Italia

Atalanta vs. Juventus

​

Uno de los mejores partidos de la jornada 13 de la Serie A de Italia será entre el líder y el cuarto en la tabla de posiciones, Juventus y Atalanta respectivamente.



Este partido contará con bastante paridad en las apuestas de BETPLAY: 2.95 para Atalanta, 3.50 por el empate, y 2.35 para la Juventus.



En el historial reciente, Juventus ha sido bastante superior al Atalanta, tanto así en sus últimos diez juegos no ha habido victorias del cuadro de Bergamo:



6 victorias para Juventus

4 empates

Cabe mencionar un dato totalmente importante, y es que Atalanta no le gana a la Juventus por duelos de Serie A de Italia desde la temporada 2000/01.



Liga colombiana

Santa Fe vs. Deportivo Cali

​

Aunque el cuadrangular B marcha bastante parejo, Santa Fe es el líder y el duelo de local contra el Deportivo Cali puede encaminar su posible paso a la final.



Para este partido, BETPLAY tendrá los siguientes valores en las apuestas: 2.15 si gana Santa Fe, 3.10 si termina en empate, y 3.60 si Cali se lleva la victoria.



Los últimos diez juegos entre azucareros y cardenales ha favorecido al cuadro caleño, debido a que obtenido más victorias que el club bogotano:



5 victorias para Cali

3 empates

2 victorias para Santa Fe



Alianza Petrolera vs. América

​

La derrota frente al Cali dejó al América en la segunda posición del cuadrangular B y con la necesidad de sacar un buen resultado contra Alianza Petrolera.



Este partido estará bastante parejo en las apuestas, BETPLAY tendrá los siguientes valores: 2.55 para Alianza, 3.05 por el empate, y 2.88 por el América.



Han sido nueve los duelos entre Alianza Petrolera y América de Cali en toda la historia. Estos compromisos favorecen ampliamente al cuadro escarlata en su historial:



6 victorias para América

2 empates

1 victoria para Alianza





Domingo 24 de noviembre

Liga colombiana

Junior vs. Cúcuta

​

Luego de los importantes resultados obtenidos frente a Atlético Nacional, Junior tendrá otro duelo de local contra el Cúcuta y podrá encaminar el cuadrangular A.



El favorito para este partido es el Junior, por esto los valores en las apuestas favorecerán a los barranquilleros con un 1.55 de pago. Por otro lado, Cúcuta tendrá el 6.25, y el empate un 3.75.



El historial reciente de este enfrentamiento está de la siguiente forma, aunque cabe resaltar que no han sido duelos constantes, debido a que Cúcuta ha estado en la Segunda División durante un tiempo:



15 partidos en esta década:

6 victorias para Junior

6 empates

3 victorias para Cúcuta





