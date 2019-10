Apuestas futbolísticas sábado 26 y domingo 27 de octubre

Este fin de semana, la Liga de fútbol profesional de Colombia no tendrá actividad, por esto, la atención se centrará en el balompié de Europa, el cual tendrá varios partidos interesantes en su calendario.

Sábado 26 de octubre

Liga de España

Atlético de Madrid vs. Athletic de Bilbao

​

Sin el Barcelona-Real Madrid, Atlético de Madrid se llevará todas las miradas en la jornada de la Liga de España.



Para este partido, BETPLAY manejará los siguientes valores en apuestas: 1.73 si consigue la victoria el Atlético de Madrid, 5.75 si hace lo propio Athletic de Bilbao, y 3.35 por el empate.



Con respecto al favorito para este partido, sin duda, el Atlético de Madrid tiene mejores jugadores y además en el historial reciente ha superado de buena forma al Athletic de Bilbao. El saldo de sus últimos diez juegos está de la siguiente forma:



7 victorias para Atlético

2 empates

1 victoria para Athletic





Premier League

Manchester City vs. Aston Villa

​

Manchester City tendrá un duelo importante en casa frente al Aston Villa, este partido será vital para recobrar confianza luego de caer de local contra Wolverhampton y ceder terreno al Liverpool.



Sin duda alguna, Manchester City será el favorito en las apuestas con un pago de 1.11 por su victoria, mientras que el Aston Villa tendrá un 27.00.



Aston Villa y Manchester City no se enfrentaban desde la temporada 2015/16, sin embargo, sus últimos diez partidos desde esa campaña marcan que los dirigidos por Guardiola tienen gran ventaja sobre su inmediato rival:



8 victorias para Manchester City

1 victoria para Aston Villa

1 empate



Serie A de Italia

Inter de Milán vs. Parma

​

A pesar de haber perdido el liderato frente a la Juventus, Inter de Milán despertó y se planta como uno de los favoritos para ganar la Serie A de Italia esta temporada.



Para este partido, BETPLAY tendrá como claro favorito en las apuestas al Inter con un 1.30 de pago. Por otro lado, Parma tendrá un 11.50, y el empate un 5.50.



El historial reciente de enfrentamientos deja igualdad en el saldo de sus últimos diez compromisos, aunque cabe resaltar que Parma cayó al descenso en la temporada 2014/15 y regreso hasta la pasada campaña a la Primera División.



4 victorias del Inter

4 victorias del Parma

2 empates





Domingo 27 de octubre

Premier League

Liverpool vs. Tottenham

​

El duelo entre Liverpool y Tottenham será el mejor partido del fin de semana en las ligas de Europa. Este compromiso enfrentará al mejor club de la Premier League en la actualidad frente a los Spurs que vienen de un bajo nivel notable.



El actual nivel del Liverpool lo deja como favorito en lo futbolístico y en las apuestas, por esto BETPLAY tendrá un 1.53 de pago por la victoria de los de Anfield. Por otro lado, Tottenham mantendrá un 6.50, y el empate un 4.60.



El Liverpool mantiene una ventaja clara frente al Tottenham en el historial reciente de duelos por Premier League. Sus últimos diez partidos marcan la tendencia de que el Tottenham pierda o empate contra los de Anfield.



5 victorias de Liverpool

4 empates

1 victoria de Tottenham



Cabe resaltar que el Tottenham viene de perder la final de la Champions League frente al Liverpool por 2-0.



Serie A de Italia

Roma vs. Milan

​

Roma y Milan tendrán un duelo de equipos grandes en Italia, aunque ambos clubes no tengan el mejor presente, siempre existirá esa rivalidad y tensión en estos compromisos.



Los valores en las apuestas para este partido estarán bastante parejas, Roma tendrá un pago de 2.25, mientras que Milan mantendrá un 3.20, y el empate un 3.55.



Este compromiso tiene gran paridad en el historial de enfrentamientos reciente. Los duelos directos en Serie A marcan que Roma tiene una ligera ventaja sobre el Milan en sus últimos diez partidos jugados:



3 empates

3 victorias para Milan

4 victorias para Roma



Liga de Francia

PSG vs. Olympique de Marsella

​

El todopoderoso PSG enfrentará al Olympiqye de Marsella en la fecha 11 de la Liga de Francia. El cuadro parisino marcha invicto y al parecer no hay equipo que le ponga competencia.



BETPLAY tendrá como favorito al PSG con un 1.21 de pago por el monto invertido, Por otro lado, Marsella tendrá un 11.50, y el empate un 6.50.



El historial reciente de partidos entre ambos clubes dejan con un amplio favoritismo al PSG, equipo que manda en la Liga de Francia desde hace unos años. El saldo de los últimos diez juegos entre sí es el siguiente:



8 victorias para PSG

2 empate



Cabe resaltar que desde el 2011, Marsella no consigue ninguna victoria frente al PSG por Liga de Francia.