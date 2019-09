Apuestas futbolísticas sábado 28 y domingo 29 de septiembre

El fútbol no para y las apuestas siguen marcando una tendencia en el mundo de este deporte. Las cinco grandes ligas de Europa avanzan y de a poco se van conociendo los equipos que lucharán por el título, y el fútbol en Colombia entra en su recta final para entrar a los cuadrangulares finales. Acá están las tendencias y pronósticos para los apostadores:

Jaguares vs. Santa Fe

​

Santa Fe seguirá su camino de recuperación frente a Jaguares en una plaza bastante complicada como lo es el estadio Jaraguay de Montería.

Para este partido, BETPLAY manejará bastante equilibrio en el pago de las apuestas, 2.90 por una victoria de Jaguares, 3.00 por el empate, y 2.60 si Santa Fe logra los tres puntos de visita.



Este compromiso se ha jugado 11 veces desde que Jaguares llegó a la Liga como nuevo equipo en el año 2015. Los resultados de estos partidos favorecen en gran medida al cuadro cardenal.



4 victorias para Santa Fe

5 empates

2 victorias para Jaguares



Cabe resaltar que de los cinco juegos de visitante frente a Jaguares, Santa Fe no ha logrado ganar en ninguna ocasión, por lo que este partido se torna bastante difícil para el cardenal.



La Equidad vs. América de Cali

​

América de Cali ha sido uno de los mejores equipos en lo que va de la Liga II-2019, los dirigidos por Alexandre Guimaraes han sacado a relucir buen fútbol y un nuevo proceso de la mano del brasileño.



A pesar de su buen momento, América parte debajo en las apuestas para BETPLAY con un 3.30 de pago, por otro lado, Equidad mantendrá un 2.25, y el empate el 3.15.



El historial reciente de enfrentamientos entre ambos equipos data desde 2017 cuando el América ascendió a Primera División. Son cinco compromisos desde ese momento, los cuales han dejado los siguientes resultados:

2 victorias para América

2 empates

1 victoria para Equidad



Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

​

Uno de los mejores partidos de la fecha 13 de la Liga II-2019, será entre Nacional y Tolima, dos equipos que se han enfrentado en numerosas ocasiones en el último tiempo en Colombia.



Atlético Nacional es el favorito para este partido para BETPLAY con un 1.70 de pago en las apuestas, por otro lado, Tolima tendrá el 5.50, y el empate mantendrá el 3.30.



Sin duda alguna, Tolima ha sido mejor equipo que Nacional en los últimos duelos que han tenido entre sí, debido a que el cuadro pijao mantiene siete partidos seguidos sin conocer la derrota frente al cuadro verdolaga. Dichos compromisos han sido por Liga y cuartos de final de Copa Colombia.



Cabe resaltar el historial de los últimos diez juegos por Liga entre ambos equipos:

7 victorias para Tolima

3 victorias para Nacional





Premier League

Sheffield United vs. Liverpool

​

Liverpool marcha con puntaje perfecto en la Premier League tras seis fechas de partidos disputados. Los dirigidos por Jürgen Klopp se plantan como grandes favoritos para ganar el título en la presente temporada.



El partido contra Sheffield presupuesta gran favoritismo para el Liverpool en la apuestas y en los futbolístico, por esto BETPLAY mantendrá un 1.37 a favor de los Anfield, un 9.50 para Sheffield, y 5.25 por el empate.



Para este partido no hay historial reciente que respalde un favoritismo marcado en los resultados de los compromisos entre sí, debido a que Sheffield United no jugaba en la Premier League desde el año 2006/07.



Everton vs. Manchester City

​

Uno de los mejores partidos de séptima jornada de la Premier League será entre Everton, equipo en el que juega Yerry Mina, y el Manchester City, segundo en la tabla de posiciones de una de las mejores ligas del mundo.



Las apuestas y el nivel de plantel favorecen al Manchester City, por esto, BETPLAY tendrá un 1.32 de pago por la victoria de los Citizens, por otro lado, Everton tendrá un 10.50, y el empate un 5.80.





El historial reciente favorece ampliamente al Manchester City con los mejores resultados tanto de visitante como de local en los juegos por la Premier League:

5 victorias para Manchester City

4 empates

1 victoria para Everton





Liga de España

Getafe vs. FC Barcelona

​

Tras uno de los peores arranques en los últimos años del Barcelona, el cuadro culé visita al Getafe en búsqueda de la primera victoria como visitante en la presente edición de la Liga de España.



Para este partido, Barcelona es favorito por su plantilla y nivel de jugadores, por esto, BETPLAY mantendrá un 1.82 de pago por la victoria del cuadro catalán. Por otro lado, el 4.40 será el pago si gana Getafe, y 3.40 si se mantiene el empate.



Los diez últimos partidos entre ambos equipos por Liga de España favorecen al Barcelona con gran amplitud, por esto el historial pasa a ser beneficioso para el cuadro culé de cara a dicho enfrentamiento:

3 empate

7 victorias para Barcelona

Por otro lado, cabe resaltar que Barcelona no pierde contra Getafe desde la temporada 2011/12 cuando perdió 1-0 como visitante.



Atlético de Madrid vs. Real Madrid

​

Quizás el mejor partido de la Liga de España y del fútbol internacional en este fin de semana será el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid, primero y segundo de la tabla de posiciones de este campeonato.



La actualidad de ambos equipos permite que haya mucho equilibrio para este partido, por esto las apuestas en BETPLAY no se inclinan hacia ningún lado y se mantiene todo muy parejo. La victoria del Atlético mantendrá un 2.40, el empate un 3.25, y si gana Real Madrid será el pago de 3.00.





Para este importante compromiso vamos a revisar el historial reciente de duelos entre ambos por la Liga de España. Los diez últimos juegos entre ambos marcarán la tendencia de lo que podría ser este compromiso el día sábado.

3 victorias para Atlético

5 empates

2 victorias para Real Madrid







Sampdoria vs. Inter de Milán

​

Inter de Milán es el único equipo que marcha con puntaje perfecto tras cinco fechas jugadas en la Serie A de Italia. Los dirigidos por Antonio Conte han encontrado regularidad en el nuevo proceso del club.



Sampdoria será el rival del Inter, equipo que busca mantener el invicto. BETPLAY mantendrá gran favoritismo para los visitantes en esta jornada con un 1.60 si logra la victoria. Por otro lado, los locales tendrán un 5.20, y el empate un 4.20.



El historial reciente favorece ampliamente a los dirigidos por Antonio Conte, sin embargo, Sampdoria también es un equipo difícil y no ha puesto nada fácil cada partido al Inter de Milán:



6 victorias para Inter

3 victorias para Sampdoria

1 empates



Juventus vs. SPAL

​

El inmediato perseguidor del Inter de Milán es el vigente campeón de la Serie A, la Juventus marcha invicto y se mantiene a dos puntos del líder en la tabla de posiciones.



El partido contra SPAL presupuesta una muy posible victoria de Juventus, sin embargo, en el fútbol no hay nada escrito. BETPLAY manejará los siguientes valores en los pagos por apuesta: 1.25 si gana la Vecchia Signora, 12.00 si SPAL logra la sorpresa, y 5.75 por el empate.



Han sido cuatro los partidos que ha jugado Juventus y SPAL recientemente, debido a que el cuadro visitante ascendió para la temporada 2017/18. En los cuatro enfrentamientos, la Vecchia Signora no ha pasado por encima de su rival y han sorprendido los resultados:



2 victorias para Juventus

1 empate

1 victoria para SPAL



Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

​

Borussia Dortmund tendrá un duro partido contra uno de los grandes en Alemania como lo es el Werder Bremen.



Este partido no contará con mucho equilibrio en las apuestas, Werder Bremen mantendrá un 9.50 si consigue la victoria, Borussia el 1.25, y el empate un 6.25.



El historial reciente favorece en gran medida al Borussia Dortmund con buenos resultados contra su inmediato rival, lo que da a pensar que este partido tiene la balanza inclinada hacia los locales. Sus últimos diez juegos por Bundesliga han dejado el siguiente saldo:



2 victorias para Werder Bremen

6 victorias para Borussia Dortmund

2 empate





Superliga de Turquía

Galatasaray vs. Fenerbahce

​

La Superliga de Turquía tendrá uno de los clásicos en el campeonato de dicho país, Galatasaray recibe la visita de Fenerbahce. Por otro lado, Falcao García vivirá su primer gran derbi turco.



Para este importante duelo, BETPLAY mantendrá como favorito al Galatasaray con un 2.05 en las apuestas. Por otro lado, Fenerbahce tendrá un 3.30, y el empate un 3.70.



La paridad será la tendencia para este duelo, sin embargo, Fenerbahce tiene una ligera ventaja sobre Galatasaray en el historial reciente. Los últimos diez juegos entre ambos clubes han dejado los siguientes resultados:



1 victorias para Galatasaray

3 victorias para Fenerbahce

6 empates