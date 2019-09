Apuestas vuelta de cuartos de final de Copa Colombia

Once Caldas vs. Independiente Medellín



Independiente Medellín parte con la ventaja de haber ganado el partido de ida en condición de visitante por 3-2. Este resultado ilusiona a los hinchas del rojo antioqueño a pesar de pasar un mal momento en lo futbolístico.

Para este partido, BETPLAY va a manejar los siguientes valores en sus apuestas: si Medellín gana como local, el apostador se llevará 2.04 veces lo invertido. Por otro lado, una victoria del Once Caldas entregará un 3.60, y el empate tendrá un 3.00.

En temas de historial reciente en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín es el equipo que parte con ventaja, debido a que en sus últimos cinco



partidos de local ha obtenido los siguientes resultados:

3 empates

2 victorias para Medellín

Por otro lado, los últimos cinco partidos entre sí han dejado un saldo bastante equilibrado tanto en partidos en el Atanasio Girardot, como en el Palogrande:

3 empates

2 victorias para Medellín



Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira



Deportivo Pasto logró una victoria aplastante frente al Pereira en el partido de ida de los cuartos de final. El 4-0 deja prácticamente sin chances al equipó risaraldense para el compromiso de vuelta en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Este compromiso tendrá el pronóstico de BETPLAY, el cual dejará equilibrio en los valores de las apuestas a pesar del duro resultado del duelo de ida: 2.63 si Pereira consigue la victoria, 2.63 si lo hace el Pasto, y 3.00 por el empate.

Dicho enfrentamiento no tiene historial reciente ni en la Copa Colombia, ni en la Liga, debido a que el Deportivo Pereira lleva desde el 2012 en la segunda división del fútbol colombiano. Sin embargo, como se mencionó, el duelo en la ida en el estadio Municipal de Ipiales terminó 4-0 a favor del Deportivo Pasto y esto complica de gran forma la clasificación del cuadro risaraldense a semifinales.



Atlético Nacional vs. Deportes Tolima



Uno de los partidos que ha venido teniendo mucha importancia en el último tiempo es el de Atlético Nacional contra Deportes Tolima, dos de los equipos que han sido protagonistas en el fútbol colombiano en los últimos años.



El resultado en el duelo de ida fue de 0-1 a favor del cuadro dirigido por Alberto Gamero, con esto se confirma una superioridad del Tolima sobre Nacional en el historial reciente de enfrentamientos en Copa y Liga.



Para este compromiso, BETPLAY mantiene apuestas equilibradas, sin embargo, el favoritismo lo tiene Tolima con un 2.55 en pago de las apuestas. Por su parte, Nacional tendrá un 2.70, y el empate un 3.00.



En el historial reciente de partidos en instancias definitivas, Deportes Tolima mantiene una superioridad marcada frente al cuadro verdolaga, debido a que en los cuartos de final del 2017-2, la final del 2018-1 y los cuadrangulares del 2019-1 han tenido los siguientes resultados:



2017-2: 1 victoria para Nacional, 1 victoria para Tolima, (eliminación de Nacional en penales).

2018-1: 1 victoria para Nacional, 1 victoria para Tolima, (eliminación de Nacional en penales).

2019-1: 2 victorias para Tolima

2019-2 (Copa Colombia): Nacional 0-1 Tolima



Además, cabe resaltar que en los seis últimos partidos que han jugado entre sí, Deportes Tolima ha ganado todos sus compromisos y esto deja con un favoritismo reciente al conjunto pijao.



Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla



El partido entre Deportivo Cali y Junior cierra los juegos los cuartos de final de la Copa Colombia. Este compromiso también presupuesta buen fútbol y bastantes emociones a los fanáticos de ambos clubes.



El partido en el estadio Palmaseca terminó 2-1 a favor del cuadro azucarero, lo cual obliga al Junior a conseguir una victoria por más de dos goles para avanzar de forma directa a las semifinales de la Copa Colombia.



Sin falta, BETPLAY tendrá los siguientes valores en las apuestas para este partido: Junior se planta como el favorito con un 2.14 de pago, mientras que el Cali tendrá un 3.30. Por otro lado, el empate mantiene un 3.05 en las apuestas.





El historial reciente de duelos entre sí deja bastante equilibrio a los dos equipos. En los cuadrangulares de la Liga 2019-I, el cuadro barranquillero se mostró mejor que los azucareros con dos victorias en ambos duelos:



2 victorias para Junior

2 victoria para Cali

1 empate

Por otro lado, los compromisos en el estadio Metropolitano favorecen al Junior, debido a que sus últimos juegos ante su hinchada contra el Cali dejan el siguiente saldo:

5 victorias

Por otro lado, el Junior tiene un dato bastante relevante para enfrentar este importante compromiso, y es que desde el año 2009 no cae como local frente al Deportivo Cali por enfrentamientos de Liga.



Encuentre aquí las cuotas para los partidos aquí mencionados en BTPLAY