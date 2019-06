Celebre esta fiesta del fútbol con inteligencia

La Copa América es el torneo internacional más antiguo de la historia del fútbol. Desde 1916 que arrancó, son muchas las historias que se suman dentro y fuera de la cancha en donde los jugadores que representan cada una de sus selecciones nacionales, dan lo mejor de ellos, y los aficionados en medio de las celebraciones, también tienen un llamado importante para celebrar con responsabilidad.

A partir del 14 de junio los fanáticos del fútbol seguirán a sus equipos durante 18 días, en donde los diez equipos participantes disputarán por el título. La mejor forma de disfrutar las celebraciones de la Copa es hacerlo de forma inteligente y segura para poder entretenerse con todo el torneo.



Según el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud de la OMS cada año hay 3 millones de muertes producidas por el consumo nocivo de alcohol, esto corresponde al 5.3% de las muertes anuales en el mundo. Es por eso que, es importante promover comportamientos que permitan celebrar con responsabilidad.



Las mejores jugadas para las celebraciones



1. Un buen suplente siempre hará jugar mejor a su equipo. Cuando tome, no maneje. Si ha consumido alcohol pida un taxi o designe a un conductor.



2. Saltar, gritar y celebrar son su cuota más importante para el equipo. Agua, mucha agua. Antes, durante y después de consumir bebidas alcohólicas, o alguna otra bebida no alcohólica para mantenerse hidratado.



3. No descuide las asistencias. Alterne la bebida con comida. Esto le ayudará a su cuerpo en el proceso de absorción del alcohol.



4. Evite que le saquen tarjeta roja en la celebración. Conozca su medida. Si empieza a sentir que ha consumido demasiado licor, baje el ritmo o deténgase, y celebre con responsabilidad.



5. Cuide a su equipo. No olvide que la venta de bebidas embriagantes a menores de edad está absolutamente prohibida, evítese sanciones y dolores de cabeza.



Igualmente, es de suma importancia que los colombianos estén atentos durante sus celebraciones, informándose y conociendo cómo identificar un producto legal a la hora de comprar cualquier licor. A continuación, se enumeran las recomendaciones para identificar el licor legal y celebrar con responsabilidad:



Juegue limpio, no compre fuera de lugar:



1. Una compra inicia tomando las mejores decisiones.



2. Exija que le muestren la botella en los sitios de consumo y compra.



3. Identifique el producto legal:



o La tapa de la botella debe tener estampilla.



o La impresión de logos y etiquetas debe estar en alta calidad.



o Las etiquetas en Colombia tienen textos legales y la contra etiqueta tiene el registro Invima sanitario y pie de importe.



4. Al terminar raye, rasgue la etiqueta y destruya la tapa.



5. Lleve las botellas vacías a canecas recolectoras de reciclaje.



6. Recuerde siempre comprar producto legal.



Datos curiosos de la Copa América 2019:



1. Después de 30 años se volverá a realizar la edición de la Copa América en territorio brasilero.



2. La Copa América 2019 será la edición número 46 del torneo y se jugará entre el 14 de junio y el 7 de julio.



3. Los máximos campeones de la copa América son Uruguay con 15 títulos, consiguiendo el último en 2011; Argentina con 14, pese a no ganar el torneo desde 1993; y Brasil con ocho, siendo en las cuatro veces que se llevó a cabo en su país campeones.



4. La Copa América fue diseñada en 1916 en Buenos Aires Argentina por una joyería.



5. Esta edición de la Copa América 2019 será la primera en utilizar el VAR.



Para mayor información haga clic aquí:

https://www.futbolred.com/publirreportaje/como-ser-un-buen-anfitrion-durante-la-copa-america-101063