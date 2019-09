Apuestas futbolísticas lunes 16 a viernes 20 de septiembre

El inicio de la fase de grupos de la Champions League será el evento más importante en el fútbol mundial. Todas las emociones de los mejores equipos del mundo, junto con los jugadores de más alto nivel motivarán a los fanáticos de este deporte.

Champions League

Napoli vs. Liverpool

El duelo entre Napoli y Liverpool tendrá un tinte especial, debido a que en la pasada edición también se enfrentaron en la fase de grupos del máximo torneo de clubes en el mundo.



Para el inicio de la Champions League, BETPLAY tendrá los pronósticos y valores de apuestas. Este partido tiene mucha paridad, sin embargo, Liverpool parte como favorito con un 2.30 de pago, Napoli mantendrá un 3.00, y el empate un 3.55.



En temas de historial reciente, Napoli y Liverpool se enfrentaron dos veces en la fase de grupos de la pasada edición de la Champions League dejando los siguientes resultados:



Napoli 1-0 Liverpool

Liverpool 1-0 Napoli



Por otro lado, ambos clubes se han enfrentado en dos amistosos en 2018 y 2019, además de una fase de grupos de la Europa League del 2010/11. Los resultados de estos cuatro partido dejaron el siguiente saldo:



2 victorias para Liverpool

1 victoria para Napoli

1 empate



Chelsea vs. Valencia



Un duelo que promete buen fútbol y emociones será el de Chelsea contra Valencia en el estadio Stamford Bridge. El equipo londinense tuvo un inicio difícil de temporada, sin embargo, Frank Lampard ha encontrado el rumbo y las victorias han empezado a llegar. Por otro lado, Valencia viene de perder 5-2 contra el Barcelona en la Liga de España.



Para este compromiso, BETPLAY tendrá como favorito al Chelsea en las apuestas con un 1.80 de pago, mientras que el Valencia mantendrá un 4.65, y el empate un 3.65.



El duelo entre ingleses y españoles se ha dado en seis ocasiones en la Champions League dejando al Chelsea con un favoritismo marcado. El historial deja al Valencia sin ninguna victoria frente al equipo dirigido frente a Frank Lampard, lo cual disminuye las chances para los españoles:



1 victoria para Chelsea y 1 empate en la Champions League de 2011/12

1 victoria para Chelsea y 1 empate en la Champions League de 2007/08

1 victoria para Chelsea y 1 empate en los cuartos de final de Champions League de 2006/07



Borussia Dortmund vs. Barcelona



Uno de los grupos más complicados en la presente Champions League es el de Barcelona, Borussia Dortmund e Inter de Milán. El partido entre alemanes y españoles abrirá la participación del conjunto culé que viene de una decepción contra el Liverpool en la pasada edición del campeonato.



Este compromiso presupuesta mucha paridad entre ambos equipos, por esto BETPLAY manejará los siguientes valores en apuestas: 3.00 si Borussia logra una victoria de local, 3.70 por el empate, y 2.30 si gana el Barcelona.



El historial de enfrentamientos entre Barcelona y Borussia Dortmund es muy corto, de hecho hay dos compromisos por un torneo europeo que data en el siglo pasado. Este duelo se dio en dos ocasiones por la final de la Supercopa de la Uefa en el año 1997 con los siguientes resultados:



Borussia Dortmund 1-1 Barcelona

Barcelona 2-0 Borussia Dortmund



PSG vs. Real Madrid



Quizás el mejor partido de la primera jornada de la Champions league será el de PSG contra Real Madrid en Francia. Este compromiso se ha dado en dos ediciones pasadas del torneo y presupuesta un duelo de poder a poder con la presencia de muchos de los mejores jugadores del mundo.



Para este partido, BETPLAY tendrá como favorito por muy poco al PSG con un 2.15 en valor de apuesta, por otro lado estará el Madrid con un 3.25, y el empate tendrá un 3.75.



El duelo entre dos de las plantillas más costosas en el fútbol mundial viene dándose frecuentemente en la Champions League de los últimos años. Los resultados han favorecido notablemente a la casa blanca, equipo que se mantiene sin perder frente a su inmediato rival.



PSG 1-2 Real Madrid octavos de final Champions League 2017/18

Real Madrid 3-1 PSG octavos de final Champions League 2017/18

Real Madrid 1-0 PSG fase de grupos de Champions League 2015/16

PSG 0-0 Real Madrid fase de grupos de Champions League 2015/16



Atlético de Madrid vs. Juventus



Uno de los encuentros que presupuesta una revancha de la edición pasada es Atlético de Madrid contra Juventus, cruce que favoreció al cuadro italiano en la Champions League de la temporada pasada.



Este compromiso se muestra parejo por el nivel de jugadores que presentarán ambos equipos, sin embargo, Atlético mantendrá un 2.45, mientras que la Juventus tendrá un 3.25, y el empate un 3.10.



En los últimos cinco años, Atlético y Juventus se han enfrentado en cinco ocasiones, cuatro de ellas en la Champions League y uno fue un compromiso amistoso en la pretemporada de 2019/20.



Juventus 3-0 Atlético octavos de final Champions League 2019/20

Atlético 2-0 Juventus octavos de final Champions League 2019/20

Juventus 0-0 Atlético fase de grupos Champions League 2014/15

Atlético 1-0 Juventus fase de grupos Champions League 2014/15

Atlético 2-1 Juventus International Champions Cup



Liga Colombiana

Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera



El último partido de la fecha 11 de la Liga II-2019 enfrentará al líder del campeonato contra el cuadro azucarero que está en la parte alta de la tabla. Este compromiso se jugará en el estadio Palmaseca este marte 17 de septiembre.



El gran favorito para BETPLAY es el Deportivo Cali, con un 1.62 en el valor de apuesta, mientras que Alianza tendrá un 6.00, y el empate mantendrá un 3.45.



Este compromiso se ha dado en trece ocasiones por Liga, curiosamente, Alianza Petrolera le gana al Deportivo Cali con mejores resultados en sus enfrentamientos recientes. El liderato del equipo de Barrancabermeja y el nivel de jugadores del cuadro del Valle presupuesta un partido bastante parejo:



3 empates

3 victorias para Cali

7 victorias para Alianza





