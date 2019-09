Apuestas futbolísticas sábado 21 y 22 de septiembre

Llega un nuevo fin de semana y el fútbol no se detiene, varios compromisos interesantes presentarán las cinco grandes ligas de Europa, por otro lado, el fútbol colombiano sigue su camino y la definición de los clasificados empieza a cerrarse.

Liga colombiana

​

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional



Luego de perder en casa contra el Cúcuta, Atlético Nacional buscará solventar la mala racha contra el Deportivo Pasto, equipo que también viene de una derrota frente a Millonarios en el estadio El Campín.



Las apuestas en BETPLAY dejan un partido bastante parejo con un 2-70 de pago por el Deportivo Pasto, 2.65 por Nacional y 3.20 si el compromiso termina en empate.



Por nivel de jugadores, Atlético Nacional tendría mayor ventaja en el compromiso, sin embargo, hay que repasar el historial reciente entre ambos clubes. Los últimos cinco juegos por Liga han dejado el siguiente saldo:



2 victorias para Pasto

3 victorias para Nacional

Por otro lado, cabe recordar los últimos cinco partidos que Pasto ha sido local frente al cuadro antioqueño:

2 victorias para Nacional

3 victorias para Pasto



Independiente Medellín vs. Millonarios

​

A pesar de vivir momentos tensos con su hinchada por los malos resultados, la llegada de Aldo Bobadilla al Medellín llegó con dos victorias y frente al Millonarios de Jorge Luis Pinto, el Medellín espera sumar de a tres.



BETPLAY tiene como favorito en las apuestas al Medellín con un 2.10, por otro lado, Millonarios mantendrá un 3.55, y el empate un 3.20.

El duelo entre estos dos grandes del fútbol colombiano no tendrá un claro favorito, sin embargo, Medellín contará con la localía y este factor puede ser importante. Los últimos partidos entre sí por Liga han dejado el siguiente saldo:





1 victoria para Millonarios

3 victorias para Medellín

1 empate



Por otro lado, cabe recordar que Medellín viene de eliminar a Millonarios en los octavos de final de la Copa Colombia. Además de esto, los juegos en el Atanasio Girardot favorecen al cuadro antioqueño:



4 victorias para Medellín

1 empate



América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

​

América ha tenido una excelente campaña en lo que va de la Liga II-2019 con seis victorias, tres empates y dos derrotas únicamente. Por otro lado, Bucaramanga viene de ganarle a Rionegro, sin embargo, su actualidad no es la mejor en la tabla de posiciones.

Para este partido, BETPLAY tiene como gran favorito en las apuestas al América con un 1.70 de pago por victoria. Por otro lado, Bucaramanga mantendrá un 5.50, y el el empate un 3.30.



En temas de historial reciente, desde que América ascendió a Primera División en 2017 se han enfrentado en cinco ocasiones dejando el siguiente saldo:



1 victoria para Bucaramanga

3 victorias para América

1 empate



Santa Fe vs. Envigado

​

Luego de tres victorias en línea, Santa Fe despertó y empezó a salir de su larga crisis que lo llevó al fondo de la tabla de posiciones en el pasado torneo y en algunas fechas de la Liga II-2019.



Este partido contará con el pronóstico de BETPLAY, casa de apuestas que tendrá como claro favorito a Santa Fe con un 1.70 de pago por victoria. Por su parte, Envigado mantendrá un 5.40 de pago, y el empate un 3.40.



Santa Fe y Envigado se encuentran en la pelea para entra a los cuadrangulares finales, para esto, los tres puntos serán vitales y el pronóstico para el vencedor se inclina hacia el cardenal. Los últimos cinco juegos entre sí marchan de la siguiente forma:



1 empate

4 victorias para Santa Fe

Por otro lado, los cinco últimos juegos en el estadio El Campín también favorecen al rojo capitalino:

3 victorias para Santa Fe

1 empate

1 victoria para Envigado



Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Cali

​

Luego de la victoria frente a Nacional en condición de visitante, Cúcuta Deportivo parte motivado para enfrentar a un Cali golpeado por la derrota de local frente a Alianza Petrolera.



Este compromiso presupuesta mucha igualdad, sin embargo, BETPLAY tendrá como favorito en las apuestas al Cúcuta con 2.35, mientras que el Cali tendrá un 3.15 igual que el empate.



El historial reciente entre ambos clubes nos es muy amplio, debido a que Cúcuta ha estado en varias ocasiones en la segunda división del fútbol colombiano. Once han sido los partidos entre sí en esta década, los cuales han dejado los siguientes resultados:

2 empates

2 victorias para Cúcuta

7 victorias para Cali



Liga de España

​

Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo



Tras un arranque perfecto, Atlético de Madrid perdió contra Real Sociedad en su última salida. Por otro lado, la tabla de posiciones se apretó y Sevilla, Real Madrid y Barcelona se acercaron al colchonero.



Este compromiso presupuesta el favoritismo del Atlético con un 1.40 de pago en las apuestas de BETPLAY. Por otro lado, Celta de Vigo mantendrá un 9.00 si logra un sorprende victoria, y el empate tendrá un 4.10.



Los últimos 10 partidos entre Atlético y Celta de Vigo dejan el siguiente saldo que favorece a los dirigidos por Diego Simeone para este compromiso:



1 empate

2 victorias para Celta

7 victorias para Atlético



Granada vs. Barcelona

​

El inicio del Barcelona no fue el mejor, sin embargo, la goleada al Valencia y el regreso de Lionel Messi marcarán un punto positivo para el cuadro culé de cara al duelo contra el Granada.



El nivel de jugadores del Barcelona y su historia dejan como favorito al cuadro catalán para este partido, por esto, BETPLAY tendrá un pago por apuesta del 1.33 si ganan los culés, por otro lado si sorprende el Granada, el pago será de 9.00, y el empate mantendrá un 5.10.

Granada pasó dos temporadas en la Segunda División de España, no obstante los duelos contra Barcelona desde la campaña de 2016/17 hacia atrás dejan a los culés con gran ventaja en sus últimos diez partidos:



9 victorias para Barcelona

1 victoria para Granada



Sevilla vs. Real Madrid



Uno de los mejores partidos de la fecha en la Liga de España será entre Sevilla y Real Madrid, líder y tercero en la tabla de posiciones. La casa blanca viene de perder su compromiso por Champions League, además las lesiones han afectado a los dirigidos por Zinedine Zidane.

Este atractivo partido no tendrá un favorito marcado, por esto BETPLAY manejará los siguientes pagos en apuestas: 2.70 por Sevilla, 3.80 por el empate, y 2.40 por el Real Madrid.



Para dejar un poco claro quién puede sacar diferencia en este partido, se tomará en cuenta los últimos diez partido entre ambos clubes en la Liga de España:



6 victorias para Real Madrid

4 victorias para Sevilla





Premier League



Leicester vs. Tottenham

Uno de los mejores partidos de la fecha en la Premier League será entre Leicester y Tottenham, dos clubes que tienen los mismos puntos a día de hoy y además han mostrado actuaciones interesantes.



Este duelo será bastante parejo, por esto BETPLAY mantendrá mucho equilibrio en el pago de las apuestas para ambos equipos: 2.95 si gana Leicester, 3.55 si se da un empate, y 2.48 si sonigue la victoria el Tottenham.





Para determinar un favorito para este partido, recordaremos el saldo de resultados de este partido que se juega desde 2014 con el ascenso del Leicester a la Premier League:



7 victorias para Tottenham

2 empate

1 victoria para Leicester



Chelsea vs. Liverpool

​

El clásico de la fecha en la Premier League enfrentará al Chelsea y al Liverpool en un duelo atractivo para los hinchas del buen fútbol inglés.

A día de hoy, Liverpool es más fuerte por nómina y proceso que el Chelsea, sin embargo, el duelo estará bastante parejo en las apuestas. BETPLAY mantendrá un 3.85 para el Chelsea, 3.80 por el empate, y un 2.00 por el Liverpool.



Los partidos recientes entre ambos equipos mostrarán un poco los resultados que se podrían dar, debido a que las tendencias pueden llegarse a dar con los últimos diez partidos entre sí:



2 victorias para Chelsea

5 empates

3 victorias para Liverpool



West Ham vs. Manchester United



El duelo entre West Ham y Manchester United presupuesta buen fútbol y convicción para ir al ataque y conseguir los tres puntos, esto debido a que ambos equipos tienen los mismos puntos y esperan recortar distancias en la tabla de posiciones.



El nivel de la plantilla del Manchester hace pensar que es el favorito para este partido, además BETPLAY tiene un 2.15 en las apuestas por los Red Devils, 3.45 por el West Ham y un 3.70 si el duelo termina en empate.



Los últimos diez compromisos entre ambos equipos dejan claridad de que el Manchester United tiene un saldo positivo de cara al partido contra el West Ham:



4 victorias para Manchester United

4 empates

2 victorias para West Ham





Serie A de Italia



Milan vs. Inter de Milán

​

Uno de los mejores partidos del fin de semana el fútbol internacional será sin duda el clásico de Milán, el cual enfrenta a dos clubes de gran talla con inicios de temporada importantes en la Liga de Italia.



Para este compromiso, Inter parte con el favoritismo en la apuestas para BETPLAY con un pago de 2.35 por la victoria, por otro lado, el Milan mantendrá un 3.30, y el empate el 3.20.



Para este partido, Inter es favorito a llevarse los tres puntos, ya que en los últimos diez clásicos frente a su rival de patio solo ha obtenido una derrota y su saldo es bastante positivo:



5 empates

4 victorias para Inter

1 victorias para Milan



Liga de Francia



Olympique de Lyon vs. PSG

​

Uno de los clásicos del fútbol francés es sin dudad el duelo entre Lyon y PSG, un partido entre dos clubes con buenos jugadores y dos propuestas bastante atractivas para los fanáticos de este deporte.



Es bastante claro que el PSG tiene un mejor plantel debido a que es uno de los más poderosos en Europa, sin embargo, Lyon es competitivo y puede causar problemas. BETPLAY manejará los siguientes montos en las apuestas: 3.70 si vence el Lyon, 1.81 si lo hace PSG, y 4.10 si hay empate.

El historial reciente favorece al conjunto parisino por muy poco, los últimos diez juegos entre sí por Liga de Francia demuestran que será un partido para cualquiera de los dos y que se decidirá por pequeños detalles en el transcurso del compromiso:



2 empates

5 victorias para PSG

3 victorias para Lyon