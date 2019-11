'A mí no me pagan para llorar, me pagan para ganar': Carlos Queiroz

La Selección Colombia jugó un nuevo partido amistoso contra Perú y logró una victoria por 1-0. Un gol en los últimos minutos dejó el triunfo en la Tricolor, que para Carlos Queiroz tuvo un primer tiempo opaco y un segundo tiempo arrollador.



“No entramos bien porque era necesario jugar más rápido y simple. Perú se agrupa bien alrededor del balón y preparamos el encuentro para soltar el balón a los espacios libres. Hubo agresividad de los jugadores de Perú y eso es complicado para jugadores que tiene Champions League. Después del segundo tiempo solo fue en dirección del ataque de Colombia a Perú. Fuimos un poquito dóciles para un equipo que nos pegó”, dijo el entrenador de Colombia.

Sobre el debut de dos jugadores de la Selección Colombia como Steven Alzate y Steven Mendoza, el entrenador valoró positivamente su incorporación en el campo.



“Entraron muy bien. Mendoza con verticalidad y parece que lleva años jugando con nosotros. Tenemos más opciones y es bueno para el equipo nacional de Colombia. El fútbol es una historia en la que súbitamente perdemos jugadores. Estoy feliz porque después de este partido y contra Ecuador, voy a poder organizar el equipo para la convocatoria y hay soluciones para enfrentar las Eliminatorias, que van a ser muy duros”, contó.

Selección Colombia Foto: Miguel Bautista

Aunque fue preguntado por la actuación de Santiago Arias, el entrenador terminó explicando la actuación de Tesillo y no del defensor del Atlético de Madrid.



“El perfil de Perú es diferente en derecha e izquierda. Sabíamos que ellos iban a salir por la derecha más que por izquierda y Tesillo clausuró ese juego. Fue necesario el trabajo fuerte en el segundo tiempo y se demostró que estamos listos para pelear cuando toque”, dijo.



También explicó la razón para jugar con Lerma y no con Barrios: “Son dos jugadores que lo hacen bien y con muchos partidos por delante en Europa. Barrios juega siempre en Rusia y Champions y pocas veces tiene vacaciones. Para el próximo partido hay que hacer rotaciones y seguro entrará”.

Aunque no habló de la lesión de James, Queiroz sí se refirió a lo que él debe hacer por la ausencia de él y otros jugadores importantes en la Tricolor.



“Tengo respeto por el fútbol de James, pero no está. Debo empezar el encuentro con 11 y los conceptos de juego deben estar bien definidos. Como entrenador no me puedo limitar a tener todos los jugadores listos porque en esta oportunidad hombres que estaban en la lista como Falcao, Zapata, Mojica, James se lesionaron y los de River Plate no podían venir. Me gusta hacer mi trabajo antes y no estar preocupado día antes del partido, por eso hay variantes y cuando falta un jugador no debe ser una dificultad sino un desafío para entrenar más fuertes y ganadores, porque no vamos a llorar. A mí no me pagan para llorar, me pagan para ganar”, comentó.

Finalmente, el entrenador de Colombia habló sobre lo que ha sido este tiempo con la Selección Colombia y los criterios que utiliza para las convocatorias.



“Las decisiones de ahora en adelante van a ser más precisas. Vamos a analizar su intensidad, dinámica, su tiempo de recuperación entre partidos. En la Copa América de Colombia-Argentina vamos a jugar cinco partidos en 19 días y esto es para superhombres”.