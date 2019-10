No se lo quiso guardar Queiroz: la crítica al ataque y al arbitraje

La Selección Colombia enfrentará este martes a Argelia y buscará cambios y nuevas caras para enfrentar al campeón de la Copa de África en estos partidos amistosos de la fecha Fifa.



La Tricolor de Carlos Queiroz no ha podido anotar mucho en estos partidos amistosos, pues solo marcó dos goles contra Brasil. El entrenador, por su parte, criticó este tema y busca mejorarlo. También, contra Chile, hizo énfasis en el arbitraje.

Por un lado, inició con el tema de la lesión de Duván Zapata y sus posibles reemplazos, teniendo en cuenta que llevó como 'reemplazo' a Alfredo Morelos en esta posición.



"Nunca es bueno cuando perdemos un jugador como Duván en un momento que está jugando tan bien, pero así es el fútbol y así hay otras opciones: Roger, Luis Muriel, Sinisterra; todos están listos para jugar y son las opciones que preparamos para esta concentración", comentó.



Luego, siguió con la crítica al ataque de Colombia y también enfatizó el arbitraje contra Chile, argumentando que por esto los delanteros se ven 'opacados', pues crean opciones y las detienen con faltas que no se pitan.



"Vamos a intentar crear oportunidades y jugar bien, estamos jugando un fútbol de ataque bueno, pero tenemos que terminar y poner el balón dentro de la portería, de nada sirve si no anotamos. Ha sido muy difícil para los atacantes porque han sido parados con movimientos de falta, se nos complicó eso, no se entiende cómo un árbitro permite eso y más un penal que no se dio como ese (contra Chile), debían terminar con nueve jugadores" , dijo.



Finalmente, contó la mejoría y lo que busca como idea de ataque con los delanteros de la Selección Colombia, que tampoco está tan alejado como se esperaba.



"En este momento creo que no estamos muy lejos de la media normal de un equipo. Siempre hablo de dos goles por partido es el objetivo. 14 goles es una media que no está bien, pero no estamos lejos de un equipo de fútbol ganador. Claro que queremos más. Todos nosotros queremos más goles, pero estamos confiados que con la calidad que tenemos van a llegar los goles. Estamos al principio de la temporada y eso también hay que tenerlo en cuenta. Seguro que más adelante los jugadores van a llegar con más confianza para hacer goles", finalizó.