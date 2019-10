Se reveló todo: ¿Por qué Osorio no llegó a la Selección Colombia?

Juan Carlos Osorio, cuando salió de la Selección de Paraguay, finalmente no llegó a la Tricolor y Álvaro Gonzalez Alzate, vicepresidente de la Federación Colombia de Fútbol, contó las razones de su no llamado.



En el 'Carrusel Caracol', el dirigente contó la razón por la que el entrenador de Atlético Nacional finalmente no fue llamado para dirigir a la Selección Colombia.

"Juan Carlos habló más de lo necesario. Él sabe muy bien lo que pasó y lo que sucedió", contó. Estas palabras podrían hacer referencia a cuando estuvo en Paraguay, donde mencionaba que estaba esperando el llamado y que quería ir a la Selección, aún estando con la Albirroja.



Por otro lado, el dirigente también mencionó que siempre querrá un entrenador de Colombia para dirigir a la Tricolor. "Hasta la muerte seguiré defendiendo a un técnico nacional en la Selección Colombia. Tenemos entrenadores muy capacitados; eso no quiere decir que no me guste el trabajo que viene haciendo Queiroz", finalizó.