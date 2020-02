Así será el fin de semana para los colombianos de la Selección

Este será un nuevo fin de semana para que los jugadores de la Selección Colombia tengan competencia en sus respectivos encuentros. El sábado será el día más movido, aunque el domingo también habrá para ver.

Aquí está la agenda de los últimos convocados a la Selección Colombia, aunque hay grandes ausencias como Duván Zapata y Radamel Falcao, este último que no podrá jugar por lesión con Galatasaray.

ARQUEROS



David Ospina

Sampdoria vs. Napoli

Lunes 3 de febrero (2:45 p.m.)

TV: Espn



Eder Chaux

América vs. Chicó

Domingo 2 de febrero (7:30 p.m.)

TV: Win Sports +



Aldair Quintana

Atlético Nacional vs. Jaguares

Sábado 1 de febrero (8:15 p.m.)

TV: Win Sports +



DEFENSAS



Dávinson Sánchez

Tottenham vs. Manchester City

Domingo 2 de febrero (11:30 a.m.)

TV: Espn 2



Santiago Arias

Atlético Madrid vs. Real Madrid

Sábado 1 de febrero (10:00 a.m.)

TV: Espn 2



Stefan Medina

Monterrey vs. Querétaro

Sábado 1 de febrero (6:00 p.m.)

TV: no transmiten



John Lucumí

Genk vs. Charleroi

Sábado 1 de febrero (12:00 p.m.)

TV: no transmiten



Yerry Mina

Watford vs. Everton

Sábado 1 de febrero (10:00 a.m.)

TV: no trasnmiten



Jeison Murillo

Valencia vs. Celta de Vigo

Sábado 1 de febrero (3:00 p.m.)

TV: DirecTV 610



William Tesillo

Morelia – León

Viernes 31 de enero (10:00 p.m.)

TV: no transmiten



Johan Mojica

Fuenlabrada vs. Girona

Domingo 2 de febrero (6:00 a.m.)

TV: no transmiten



MEDIOCAMPISTAS



Jefferson Lerma

Bournemouth vs. Aston Villa

Sábado 1 de febrero (10:00 a.m.)

TV: no transmiten



Wilmar Barrios

Zenit vs. Dudelange

Sábado 1 de febrero (8:00 a.m.)

TV: no transmiten



Mateus Uribe

Vitoria Setubal vs. Porto (1:00 p.m.)

Sábado 1 de febrero (1:00 p.m.)

TV: no transmiten



Juan Guillermo Cuadrado

Juventus vs. Fiorentina

Domingo 2 de febrero (6:30 a.m.)

TV: Espn 2



Steven Alzate

West Ham vs. Brighton

Sábado 1 de febrero (10:00 a.m.)

TV: no transmiten



Yairo Moreno

Morelia – León

Viernes 31 de enero (10:00 p.m.)

TV: no transmiten



DELANTEROS



James Rodríguez

Atlético Madrid vs. Real Madrid

Sábado 1 de febrero (10:00 a.m.)

TV: Espn 2



Alfredo Morelos

Rangers vs. Aberdeen

Sábado 1 de febrero (10:00 a.m.)

TV: no transmiten



Stiven Mendoza

Amiens vs. Toulouse

Sábado 1 de febrero (2:00 p.m.)

TV: no transmiten



Roger Martínez

América vs. Juárez

Sábado 1 de febrero (6:00 p.m.)



Luis Díaz – Porto (POR)

Vitoria Setubal vs. Porto (1:00 p.m.)

Sábado 1 de febrero (1:00 p.m.)

TV: no transmiten



Luis Fernando Muriel

Genoa vs. Atalanta

Domingo 2 de febrero (9:00 a.m.)

TV: no transmiten