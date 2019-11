Afinando detalles: la Selección Colombia quiere mejorar su juego

Luego del agónico triunfo de la Selección Colombia 1-0 contra su similar de Perú, el equipo dirigido por Carlos Queiroz prepara el partido amistoso contra Ecuador. Los dirigidos por el portugués saben que deben mejorar en su juego para enamorar a la afición, pero confían en el trabajo que vienen realizando.

El equipo quiere tomar la victoria contra el equipo Inca como un punto de partida para mejorar el juego, pues gracias al gol de Alfredo Morelos, el equipo nacional logró sacudirse de una racha de varios partidos sin ganar y sin anotar.



Ahora esperan a Ecuador, un equipo en formación que recién empieza un nuevo proceso, luego de la salida del colombiano Hernán Darío Gómez de del banquillo ecuatoriano.

Sobre los próximos rivales de Colombia Juan Guillermo Cuadrado afirmó que es un equipo peligroso, pues todos los jugadores quieren ganarse un lugar fijo en las convocatorias, además, esta en juego el honor de ambas naciones.



“Siempre es difícil enfrentar a un equipo en formación como Ecuador. Los jugadores que vienen quieren hacer su mejor presentación y está en juego el orgullo del país. Debemos ser muy responsables para afrontar este juego. No nos ponemos un límite, buscamos adaptarnos más para ganar”, aseguró el crac de Juventus.

Otro reto que tiene la Selección, tal vez uno de los más importantes, es demostrar una mayor fluidez en su juego sin la presencia de James Rodríguez, quien regresaba a la convocatoria pero justo un día antes del partido contra Perú tuvo que abandonar la concentración por una lesión en su rodilla izquierda.



Sobre la ausencia del '10' Queiroz fue claro, asegurando que Colombia tiene variantes en su juego y que su deber como entrenador es tener un plan de contingencia a los posibles problemas que se puedan presentar.



"Hay variantes y cuando falta un jugador no debe ser una dificultad sino un desafío para entrenar más fuertes y ganadores, porque no vamos a llorar. A mí no me pagan para llorar, me pagan para ganar”, aseguró el exentrenador de la selección de Portugal.

Finalmente, la Selección Colombia enfrentará a su similar de Ecuador el próximo martes a las 8:00 p.m. (hora colombiana), con el reto de mejorar su juego para enamorar a la hinchada y lograr que no se note la ausencia de James Rodríguez.