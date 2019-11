Los elegidos de Queiroz y un movido fin de semana en las mejores ligas

Después del anuncio de la lista definitiva de convocados por Carlos Queiroz para la Selección Colombia, los aficionados tienen los ojos puestos en los llamados por el portugués.



En la lista hubieron varias novedades, pero la más destacada es el regreso de James Rodríguez, quien luego unos días llenos de polémica en Real Madrid y el combinado nacional, vuelve dispuesto a colaborar con el crecimiento del equipo.



Esta es la agenda de los colombianos este fin de semana:

Porteros

​

David Ospina



Napoli vs. Genoa

Sábado 9 de noviembre a las 2:45 p.m.

Serie A​



Aldair Quintana



Nacional vs. Cúcuta

Sábado 9 de noviembre a las 7:45 p.m.

Liga II-2019



Éder Chaux



Patriotas

Su equipo ya fue eliminado y no tendrá actividad

Defensas



Stefan Medina



Tijuana vs. Monterrey

Viernes 8 de noviembre a las 10:10 p.m.

Liga MX



Santiago Arias



Atl. Madrid vs. Espanyol

Domingo 10 de noviembre a las 10:00 a.m.

Liga de España

​

Jhon Lucumí

​

Genk vs. Gent

Domingo 10 de noviembre a las 12:00 p.m.

Liga de Bélgica



Dávinson Sánchez



Tottenham vs. Sheffield

Sábado 9 de noviembre a las 10:00 a.m.

Premier League



Yerry Mina



Southampton vs. Everton

Sábado 9 de noviembre a las 10:00 a.m.

Premier League



Jeison Murillo



Sampdoria vs. Atalanta

Domingo 10 de noviembre a las 9:00 a.m.

Serie A



William Tesillo



León vs. Toluca

Sábado 9 de noviembre a las 10:00 p.m.

Liga MX



Johan Mojica



Girona vs. Tenerife

​Viernes 8 de noviembre a las 3:00 p.m.

Segunda división de España

Mediocampistas



Jéfferson Lerma



Newcastle vs. Bournemouth

Sábado 9 de noviembre a las 10:00 a.m.

Premier League



Wílmar Barrios



Arsenal Tula vs. Zenit

Domingo 10 de noviembre a las 6:00 a.m.

Liga de Rusia



Yairo Moreno



León vs. Toluca

Sábado 9 de noviembre a las 10:00 p.m.

Liga MX



Steven Alzate



Manchester United vs. Brighton

Domingo 10 de noviembre a las 9:00 a.m.

Premier League



Mateus Uribe



Boavista vs. Porto

Domingo 10 de noviembre a las 4:00 p.m.

Liga de Portugal



Juan Cuadrado



Juventus vs. Milan

Domingo 10 de noviembre a las 2:45 p.m.

Serie A

Delanteros



James Rodríguez

​

Eibar vs. Real Madrid

Sábado 9 de noviembre a las 12:30 p.m.

Liga de España



Luis Muriel



Sampdoria vs. Atalanta

Domingo 10 de noviembre a las 9:00 a.m.

Serie A



Alfredo Morelos



Livingston vs. Rangers

Domingo 10 de noviembre a las 10:00 a.m.

Liga de Escocia



Róger Martínez



Veracruz vs. América

Viernes 8 de noviembre a las 10:00 p.m.

Liga MX



Steven Mendoza



Rens vs. Amiens

​Domingo 10 de noviembre a las 9:00 a.m

Liga de Francia



Luis Díaz | FC Porto (POR):



Boavista vs. Porto

Domingo 10 de noviembre a las 4:00 p.m.

Liga de Portugal