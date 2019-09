Lo que viene para la Selección Colombia tras la última fecha FIFA

El técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, lo ha dicho claramente: está cansado de medirse con los mismos rivales que tendrá en la Copa América y la Eliminatoria a Catar 2022.



Sin embargo, su aspiración de tener rivales más exigentes, tipo selecciones europeas, puede demorarse, según sus propias palabras.



"La situación internacional no es fácil, pero estamos cerca de encontrar rivales para octubre, ojalá que sean en Europa. Para noviembre ya está casi cerrado Perú", explicó el entrenador.



Perú, efectivamente, es el único rival confirmado: la cita será el 15 de noviembre, en el Hard Rock Stadium de Miami. El otro rival de este mes sería Ecuador, pero está por confirmarse pues habría quejas, especialmente por la cancha de Tampa, que evidentemente no era ideal para jugar fútbol.



Según versiones de prensa, el DT espera que se cierre al menos un amistoso para la fecha FIFA del 7 y 15 de octubre en Europa, probablemente en Francia, lo que no está confirmado.