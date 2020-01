Duelo de colombianos y más emociones en la agenda de los de Selección

La agenda de los jugadores de la Selección Colombia depara varios duelos entre compañeros y muchas emociones, que incluyen la disputa de un título.

Repasamos la actualidad de los hombres que están en el radar del técnico Carlos Queiroz:



Sábado 11 de enero



Yerry Mina vs Steven Alzate

​Everton vs Brighton

10:00 a.m.

Premier League



Dávinson Sánchez

Tottenham vs Liverpool

12:30 p.m.

Premier League



David Ospina

Lazio vs Napoli

12:00 p.m.

Calcio de Italia



Duván Zapata y Luis Muriel

Inter vs Atalanta

​2:45 p.m.

Calcio de Italia



Stiven Mendoza

Amiens vs Montpellier

2:00 p.m.

Liga 1



Alfredo Morelos

Rangers vs Lokomotiv

​6:00 a.m.

Partido amistoso



Falcao

Galatasaray vs. Adana Demirspor

8:00 a.m.

Partido amistoso



Johan Mojica

Cartagena vs Girona

​1:00 p.m.

Copa del Rey



William Tesillo y Yairo Moreno

León vs. Queretaro

8:00 p.m.

Liga MX





Domingo 12 de enero



Jefferson Lerma

​Bournemouth vs Watford

9:00 a.m.

Premier League



Jeison Murillo

Sampdoria vs Brescia

9:00 a.m.

Calcio de Italia



James vs Santiago Arias

Real Madrid vs Atlético de Madrid

1:00 p.m.

​Final de Supercopa de España



Juan Guillermo Cuadrado

Roma vs Juventus

2:45 p.m.

Calcio de Italia