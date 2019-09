Queiroz y sus sorpresas: así les fue a los nuevos de la Selección

La Selección Colombia empató por 2-2 con Brasil en su primer partido amistoso de la fecha Fifa y mostró una mejoría notable en el ataque, aunque no estuviera Falcao García.



Carlos Queiroz sorprendió en la convocatoria con varios futbolistas que no había llamado a la Tricolor y les dio oportunidad para este juego. Aunque no disputaron muchos minutos.

El primero que entró fue Orlando Berrío, quien tuvo más minutos que los demás. El jugador de Flamengo ingresó por Luis Muriel al minuto 68 y tuvo un buen partido. Incluso, se le vio ayudando en la defensiva y recorrió de atrás para adelante el campo; tema que quiere Queiroz con sus futbolistas.



Luego, al 78, Luis Orejuela ingresó en lugar de Stefan Medina. El futbolista que está en Cruzeiro sintió el ataque de Neymar y perdió en algunas ocasiones, pero no cometió errores en la zona defensiva.



Rafael Santos Borré tuvo su debut oficial con la Selección e ingresó al minuto 80 por Duván Zapata. Borré, por su parte, no tuvo muchas opciones, pero tuvo diagonales en la parte ofensiva. Incluso estaba solo en el área en la fatídica jugada de Luis Díaz.



Finalmente, Yairo Moreno ingresó al 87 para tener minutos con la Selección. Es muy poco tiempo para juzgar su juego, aunque podría tener más oportunidades en el partido contra Venezuela.