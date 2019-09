Lo bueno, lo malo y lo feo de los partidos de Colombia en fecha Fifa

Terminó la gira de la Selección Colombia en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Allí jugó sus dos partidos de preparación en la fecha Fifa de septiembre: enfrentó a Brasil en Miami, y luego a Venezuela, en Tampa. Con ambas empató, mostró puntos fuertes y también dejó déficit en otros aspectos.

El viernes 6, igualó 2-2 con Brasil; este martes 10, la igualdad con los venezolanos fue por 0-0. Carlos Queiroz convocó 24 jugadores para estos dos compromisos y utilizó a 22, solo dejando sin minutos a los arqueros Éder Chaux y Aldair Quintana.



Así fue el balance de los dos partidos de preparación de la Selección.



Lo bueno

Luis Fernando Muriel convirtió su primer doblete con la Selección. Lo hizo el pasado viernes contra Brasil (22) y así completó 5 anotaciones con la Tricolor. Le ha anotado a Guatemala, Francia, Panamá y Brasil (2).



David Ospina llegó a 100 partidos con la Selección. Es el colombiano más joven en lograrlo. El arquero sigue siendo pieza fija en la portería nacional.



Juan Guillermo Cuadrado. El más regular en ambas presentaciones. Brilló especialmente contra Venezuela, fungiendo de capitán, con labores de marca y liderando en ataque.



Yairo Moreno. El mejor de los debutantes. Se asoció muy bien con su paisano, Juan Guillermo Cuadrado (nacidos en Necoclí) y también mostró fortaleza en marca.



Lo malo

En ataque no respondieron como se esperaba Rafael Santos Borré, Luis Díaz y, especialmente, Orlando Berrío. Ese tridente no respondió como lo hizo el conformado por Luis Muriel, Duván Zapata y Roger Martínez.



Contra Venezuela no fue buena la asistencia al estadio y el estado del campo.



William Tesillo esta vez no se destacó. Cometió varios errores defensivos y no se proyectó al ataque. Fue el único de los laterales que no mostró cosas buenas.



Lo estadístico

Carlos Queiroz llegó a 10 partidos con Colombia. Ganó 6, empató 3 y solo perdió 1. La Selección lleva 14 goles convertidos y 4 tantos en contra en su proceso.



36 jugadores han tenido minutos en partidos de Colombia en la era Queiroz. 4 arqueros, 13 defensas, 9 volantes y 10 atacantes.