Así le fue al ataque de Colombia que estaría en la Copa América

La Selección Colombia tuvo su última prueba antes del inicio de la Copa América y venció 0-3 a Perú en un duelo amistoso que se jugó en Lima.



Para este encuentro Carlos Queiroz eligió a lo que parece será su ataque principal para el torneo suramericano: Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Muriel y Falcao García salieron de titulares.



Esta fue la primera vez que este cuarteto tuvo una oportunidad para iniciar un partido como titular y aunque no desentonaron, tampoco fueron tan avasallantes como se esperaba.



Cuadrado fue el punto más bajo entre los cuatro jugadores. Perdió varias pelotas en salida y hasta tuvo que cometer una dura acción para no dejar mal parado a su equipo. En el desequilibrio individual tampoco pudo marcar diferencia en el área rival.



Muriel y Falcao fueron los jugadores que más buscaron conexión y fue así como se generó una acción que pudo terminar en gol del ‘Tigre’, pero su pierna zuda no estuvo fina. Eso sí, hay que destacar la potencia de Luis Fernando para comandar el contrataque.

James fue el más importante con su presencia y el que más duró en el campo. Su función fue estar libre por todo el frente de ataque y, en especial por izquierda, lugar en el encontró más espacio para desenvolver su zurda mágica y que dio un gran centro para el primer gol de Matheus Uribe.



Cuadrado, Muriel y Falcao solo estuvieron el primer tiempo y su lugar lo tomaron, Roger Martínez, Edwin Cardona y Duván Zapata, respectivamente.



Así les fue a las variantes



Con un Perú más agotado y que se quedó con un jugador menos a los 10 minutos del segundo tiempo, la potencia de los delanteros empezó a causarle problemas a los rivales, pero no era claro el camino para vulnerarlos.



Fue Cardona el que más incidencia tuvo en el juego con pases desde el costado izquierdo, pero no hubo quien rematara.



Sin embargo, cuando el encuentro estaba por finalizar, Martínez mostró toda su potencia en un corto espacio y mandó un centro raso que Zapata impactó y decretó el 0-3 final.