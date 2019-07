¿Argentina podría repetir el desplante a Colombia en Copa América?

La realización de la Copa América 2020 en sede conjunta entre Colombia y Argentina es un tema que está decidido en el papel pero que, en la práctica y dados los últimos acontecimientos, aún está por confirmar.

Según una versión del periodista Carlos Antonio Vélez, "en los próximos días la Conmebol va a hacer una reunión para tocar todos los temas de Copa América. Y en ella se abordará la posibilidad de que Colombia haga solita la Copa América, por los cuestionamientos de Argentina".



Se refiere al enrarecido clima entre Conmebol y la AFA por las acusaciones directas sobre la corrupción en la rectora del fútbol suramericano y el presunto acuerdo para que Brasil ganara la última Copa América, Esa situación, que podría generar una sanción ejemplar al 10 argentino a la luz del reglamento, implica una posible fractura entre la asociación y la agremiación suramericana cuya consecuencia más probable sería la renuncia a la mitad del próximo torneo continental.







"A mí lo único que me preocupa, y tengo que admitirlo, es que en la eventualidad que la Conmebol invite a Argentina a retirarse y que que solo haga la Copa América Colombia, de pronto abriría la puerta para que repitieran lo que hicieron en el 2001 Bielsa y Pékerman; uno como técnico y el otro como jefe de selecciones nacionales. Fue no autorizar la venida de esa selección Argentina a esa Copa América. Ellos no autorizaron que viniera y podrían repetir la misma historia las autoridades actuales", añadió uno de los más férreos opositores de Pékerman y su proceso en Colombia.



Se espera una versión oficial sobre el tema, que por ahora se mantiene en una sede conjunta para el torneo continental del próximo año.