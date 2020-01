Arturo Reyes no tiene dudas: le apuesta a jugar un gran Preolímpico

El entrenador de la Selección Colombia sub 23, Arturo Reyes, aseguró que no tiene dudas que su equipo realizará un gran Preolímpico, en el que se compite por dos cupos para Tokio 2020.



El equipo nacional llegó a la ciudad de Pereira, luego de la concentración que tuvo lugar en Barranquilla desde el dos de enero del presente año. En la capital de Risaralda, el equipo tricolor enfrentará a Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador por el grupo A.

Reyes lamentó la salida de Juan Pablo ‘El Indio' Ramírez de la convocatoria, pues aseguró que el jugador Nacional venía en un gran nivel, no solo con el conjunto tricolor sino con el cuadro verdolaga.



“Juan Pablo había estado con nosotros en todas las convocatorias. Había mostrado gran rendimiento y marcado goles con Selección, eso le había ayudado a tomarse confianza y en su club también andaba bien. El fútbol tiene estas cosas. Se fue triste, pero con la esperanza de nosotros ayudarle con el trabajo para que vuelva a tener una oportunidad en esta Selección", contó el entrenador.

El técnico también aseguró que el equipo tendrá una gran presentación en el certamen, dejando de la lado la sorpresiva derrota contra Bolivia en el Estadio Romelio Martínez, en la ciudad de Barranquilla.



“Los partidos amistosos nos han servido mucho. Salvo este partido de Bolivia, en los anteriores usamos una base y probamos algunos jugadores. Tomamos la decisión de traer una base sub 20 por el poco tiempo de trabajo y nos ha ayudado mucho, porque en cada convocatoria en fecha Fifa solo se podía entrenar dos veces. No tengo ninguna duda de que nos va a ir bien y vamos a hacer una gran presentación, no solo en el primer juego sino en todo el Preolímpico", aventuró Reyes.

Finalemente, Arturo Reyes habló de Argentina, rival en el debut de la Selección Colombia, admitiendo que es un gran equipo que muestra un gran despliegue físico. No obstante, afirmó que el equipo tricolor tiene cualidades muy importante para pensar en la victoria.



“Argentina tiene jugadores de ida y vuelta, van de un área a otra fácilmente, se desdoblan ofensivamente. Son jugadores dinámicos, intensos y combativos, está en la piel de los argentinos. Ya sabemos lo que es enfrentarlos. Jugamos con ellos en Buenos Aires y fue un partido parejo hasta las expulsiones y el penal. Esperamos con la ayuda de la gente obtener los primeros 3 puntos que nos acerquen a la clasificación", finalizó el entrenador de la Selección Colombia sub 23.