Reyes quería más con Colombia frente a Brasil: ‘No me voy contento’

El empate de Colombia 1-1 con Brasil en el inicio del cuadrangular final del Torneo Preolímpico dejó un parte de tranquilidad a la Selección, pues se mantiene con claras posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Sin embargo, el entrenador Arturo Reyes no quedó del todo satisfecho con el resultado, más allá de la importancia del rival.



“No me voy contento con el empate. Hemos venido evolucionando durante el torneo, pero nos falta ser más finos a la hora de concretar y tomar mejores decisiones en el contraataque. Valoro mucho el esfuerzo de todo el grupo. El esfuerzo que hizo el equipo en la parte táctica fue grande”, comentó Reyes.



Reyes amplió: “Ofensivamente tratamos de sorprenderlos cuando mandaban los laterales. Creo que hicimos una buena lectura para controlar a Brasil. Tenemos que tener claridad, disputarle la posición a Brasil no era fácil. Nos dedicamos a que ellos no encontraran ese pase filtrado; siempre hicimos ruptura cuando jugaron en la banda; hay cosas para corregir, pudimos haber hecho algo más”.



“Se hizo un gran trabajo gracias a la disposición de los jugadores. Seguimos intentando hacer los puntos que nos permitan clasificar a los Olímpicos. Las críticas van a estar siempre, pero aquí queremos sacar esto adelante. La segunda fecha, sea cual sea el resultado, no se va a decidir el torneo. Ahora hay que recuperar a los jugadores y tratar de hacerle daño a Argentina”.



Finalmente, Reyes agradeció al público en Bucaramanga por la acogida a la Selección: “La gente está comprometida con la Selección. Se sentía una buena energía porque los jugadores se sintieron apoyados todo el partido. Hay un ambiente positivo”.