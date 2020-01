Arturo Reyes no dudó y ya tiene listo el reemplazo del ‘Indio’ Ramírez

El delantero Johan Carbonero, de Once Caldas, reemplazará al lesionado centrocampista Juan Pablo Ramírez en la Selección Colombia sub 23 que disputará el torneo Preolímpico desde este sábado en Pereira y Armenia.



Ramírez, de 22 años y jugador de Atlético Nacional, fue desconvocado por el seleccionador Arturo Reyes tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo, informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en un comunicado.



El equipo anfitrión espera la aprobación de la Conmebol tras haber hecho la solicitud para “poder incluir a Carbonero” en la nómina de 23 jugadores.



Carbonero, nacido el 20 de julio de 1999 en Santander de Quilichao, debutó en 2018 con Once Caldas y desde entonces ha jugado más de 50 partidos como profesional, incluida una final de Copa Colombia.



El juvenil también hizo parte de la delegación de su país que participó en la Copa América del año pasado en reemplazo del delantero Luis Fernando Muriel, aunque por reglamento no pudo jugar ya que fue convocado tras la primera jornada de la fase de grupos. Un mes antes del torneo continental disputó el Mundial sub 20 de Polonia, en el que jugó cuatro partidos bajo la dirección de Reyes.

La selección de Colombia fue emparejada en el Grupo A del Preolímpico con las de Chile, Ecuador, Venezuela y Argentina, selección contra la que debutará el próximo sábado en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.



El Grupo B del torneo, que se disputará en el país del 18 de enero al 9 de febrero, y en que clasificarán a dos equipos a Tokio 2020, lo conforman Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.