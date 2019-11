Estaban motivados: el buen fin de semana de los convocados por Queiroz

Los jugadores de la Selección Colombia tuvieron un fin de semana lleno de actividad en sus respectivos clubes, dejando un saldo muy positivo para llegar en optimas condiciones al partido contra Perú válido por la fecha Fifa.



Sin embargo, pese a que la mayoría de los jugadores tuvieron un buen desempeño, existen varias preocupaciones como la falta de ritmo de James Rodríguez que no ha tenido minutos con el Real Madrid este fin de semana.



Así les fue a los colombianos este fin de semana:

Porteros

​

David Ospina: fue titular en el partido de Napoli contra Genoa, completando su cuarto partido de la temporada, para un total de 360 minutos.



Aldair Quintana: regreso a la titular de Atlético Nacional este sábado, cuando el cuadro verde ganó 3-1 contra Cúcuta Deportivo en el arranque de los cuadrangulares finales en el grupo A.



Éder Chaux: no tuvo actividad, su equipo fue eliminado de la Liga II-2019.



Defensas



Stefan Medina: fue titular en la goleada de Monterrey sobre Tijuana y ya acumula un total de 1340 minutos esta temporada.



Santiago Arias: no jugó este fin de semana con Atlético de Madrid, pero viene tomando ritmo y ya acumula 464 minutos en esta temporada.



Jhon Lucumí: jugó los noventa minutos en la derrota de Genk y ya acumula 1350 en lo que va de la temporda.

​

Dávinson Sánchez: Jugó los noventa minutos en el empate de Tottenham contra Sheffield y viene recuperando su posición como central titular.



Yerry Mina: es titular indiscutible en Everton, y jugó los noventa minutos en la victoria como visitante contra Southampton. El defensor central ya acumula 990 minutos esta temporada.



Jeison Murillo: no jugó este fin de semana con Sampdoria y acumula un total de 525 minutos, en 7 partidos esta temporada.



William Tesillo: fue titular en la victoria de León de México y llega en gran nivel a la convocatoria de la Selección Colombia. Acumula un total de 1444 minutos durante la temporada.



Mediocampistas



Jéfferson Lerma: no jugó con su equipo este fin de semana por acumulación de amarillas. Sin embargo, acumula 823 minutos disputados en la Premier League.



Wílmar Barrios: jugó los noventa minutos en la victoria de Zenit este fin de semana, y ya acumula 1264 minutos esta temporada.



Yairo Moreno: viene de anotar gol en la victoria de León de México sobre Toluca y ya acumula 1409 minutos a lo largo de la temporada.



Steven Alzate: jugó todo el partido en la derrota de su equipo, Brighton, contra Manchester United. Acumula 547 minutos esta temporada.



Mateus Uribe: no jugó este fin de semana debido a problemas personales por los que fue sancionado por el club.



Juan Cuadrado: jugó como lateral titular en la victoria de Juventus contra Milan en el clásico italiano. Llega en gran forma para los partidos de la Selección Colombia.

Delanteros



James Rodríguez: no fue convocado este fin de semana para el partido de Real Madrid contra Éibar, y no parece sentirse cómodo en el conjunto blanco.



Luis Muriel: fue titular en el partido de Atalnta, que empató contra Sampdoria. Acumula un total de 8 goles en 493 minutos por Serie A.



Alfredo Morelos: sigue imaprable con Rangers de Escocia y anotó su gol 24 en 26 partidos esta temporada.



Róger Martínez: fue suplente en la goleada de América de México, pero ha sido fundamental la temporada jugado un total de 1369 minutos.



Steven Mendoza: jugó los noventa minutos en la derrota de Amiens contra Reins. Acumula un total de 619 minutos en esta temporada.



Luis Díaz: no jugó este fin de semana debido a problemas personales por los que fue sancionado por el club.