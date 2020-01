¿Cómo le fue a Colombia cuando arrancó con derrota en un Preolímpico?

Colombia arrancó con el pie izquierdo su participación en el Torneo Preolímpico que se disputa en territorio colombiano. La selección Sub-23 dirigida por Arturo Reyes no tuvo buena definición para saber aprovechar las pocas ocasiones que tuvo y cometió errores que le costaron recibir goles. Aunque quedan tres partidos por jugar, el mal comienzo disminuye en gran proporción las esperanzas de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, especialmente si se tiene en cuenta de que siempre que Colombia arrancó con derrota en este tipo de competición clasificatoria, quedó eliminada.

De las 12 participaciones en Torneo Preolímpico Colombia arrancó con derrota en cinco oportunidades. Aquí las repasamos y también recordamos cómo le fue a la selección en el resto del torneo.



Preolímpico de Lima, Perú en 1964

Colombia arrancó el heptagonal con derrota 2-0 frente a Argentina el 8 de mayo de 1964. Después de ese mal arranque la tricolor perdió dos partidos más (contra Perú y Chile), empató dos (Brasil y Uruguay) y solo ganó uno (Ecuador). Resultado final: eliminada, en el cuarto lugar. Solo clasificaban los dos primeros.



Preolímpico de Recife, Brasil en 1976

Colombia comenzó con una derrota 0-1 frente al seleccionado de Perú, el 21 de enero de 1976. Se jugó un hexagonal donde Colombia, después de esa derrota de la primera jornada obtuvo una victoria (Chile), dos empates (Argentina y Uruguay) y una derrota más (Brasil). Colombia quedó eliminada en la cuarta casilla con cuatro puntos. Brasil y Uruguay fueron los clasificados a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976.



Preolímpico de Guayaquil, Ecuador en 1984

Colombia arrancó con derrota 3-0 frente a Ecuador, en el triangular A, el 8 de febrero de 1984. Colombia solo jugó dos partidos y se devolvió a casa pues el segundo lo perdió 2-1 con Brasil por lo que no tuvo posibilidad de pelear un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984.

Se jugaron dos triangulares y pasaban los dos primeros de cada grupo. Colombia estaba en la zona 1 con Ecuador y Brasil y quedó tercera sin puntos.



Preolímpico de Argentina en 1996

Colombia se estrenó con una derrota 1-0 frente a Venezuela, el 18 de febrero. Después de ese tropiezo el equipo colombiano no pudo levantarse y solo sumó dos puntos, con dos empates seguidos por 3-3 contra Ecuador y Chile. En la última jornada se despidió con una goleada 4-0 a manos de Argentina. Colombia terminó en la cuarta casilla del grupo 2. Al final Brasil y Argentina fueron los clasificados a los Olímpicos de Atlanta.



Preolímpico de Chile en el 2004

Colombia arrancó con derrota 0-1 frente a Ecuador el 8 de enero del 2004. La selección tricolor después se levantó con dos victorias seguidas (3-1 a Perú y 2-0 a Bolivia), pero en la última jornada cayó 4-2 con Argentina. Al final también perdió el play off con Brasil por 3-0 y quedó fuera en la primera fase de la posibilidad de clasificar a los Juegos de Atenas.