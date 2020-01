¡El sueño olímpico de Colombia! Así se definen los cupos a Tokio 2020

El camino de la Selección Colombia en el Preolímpico sub 23 no empezó de la mejor manera, pues la derrota contra Argentina dejó muchas dudas sobre el funcionamiento del equipo. A pesar de eso, los cafeteros cumplieron con el objetivo de entrar en el cuadrangular final.



Cabe anotar que los últimos partidos del torneo se llevarán a cabo en la ciudad de Bucaramanga, donde las cuatro selecciones clasificadas irán en busca de los dos cupos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

No obstante, no están definidos todo los equipos que jugarán el cuadrangular que otorga los tiquetes a la máxima competencia del deporte mundial. El grupo aún tendrá que definir un cupo que se disputan cuatro combinados nacionales.



Este viernes Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay definirán el último clasificado a la fase final, aunque este último no jugará y dejará a merced de los demás el segundo lugar que ostenta por ahora.

A las 6:00 p.m. se enfrentarán Perú y Bolivia en un duelo directo que podría terminar de diagramar el resto del torneo. Los incas tienen tres puntos y una diferencia de gol de menos uno, mientras que el combinado boliviano cuenta con la misma cantidad de puntos pero con una diferencia de menos tres anotaciones.



En el otro encuentro, que se jugará a las 8:00 p.m., tendrá a una selección de Brasil ya clasificada con puntaje perfecto y que será juez de Paraguay, que es el más opcionado para quedarse con el cupo que queda para el cuadrangular final, pues le basta con un victoria por un solo gol.

La Selección Colombia tendrá que hacer respetar su condición de local, si quiere quedarse con uno de los dos cupos que otorga este cuadrangular final, pero tendrá que superar a las duras Argentina y Brasil, además de una de las cuatro selecciones que pelean por el cupo a la fase final.