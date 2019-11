Balance de los colombianos de selección en las ligas del mundo

Se acercan los amistosos contra Perú y Ecuador en la próxima fecha Fifa y el cuerpo técnico de la Selección Colombia está muy atenta a cómo les fue a los jugadores colombianos que están en la lista de preseleccionados, de los cuales la mayoría fue titular con sus equipos en las ligas de Europa y de América. Los destacados de la semana fueron los delanteros Morelos y Borré, que siguen en racha anotadora.

Porteros

David Ospina (Napoli)

No tuvo minutos en la derrota 2-1 en su visita a la Roma, en la Serie A. Lleva tres juegos como titular y ocho en la banca.



Camilo Vargas (Atlas)

Titular en la derrota como local de su equipo 1-2 frente al San Luis por la Liga MX. Comprometido en uno de los goles.



Aldair Quintana (Nacional)

No hubo actividad en el fútbol profesional colombiano.



Éder Chaux (Patriotas)

Su equipo ya fue eliminado de la Liga II-2019.

Defensas



Luis Orejuela (Cruzeiro)

Titular en el partido vs Bahía por la Liga de Brasil. Fue expulsado en el minuto 64 por doble amonestación.



Stefan Medina (Monterrey)

No fue convocado para el partido vs. Veracruz por la fecha 16 de la Liga MX.



Yerry Mina (Everton)

Titular y jugó todo el partido contra el Tottenham. Participó en la jugada del gol del empate.



Dávinson Sánchez (Tottenham)

Titular y jugó todo el partido contra el Everton.



Óscar Murillo (Pachuca)

Titular y jugó los 90 minutos en la victoria como visitante 1-2 contra el Necaxa por la fecha 16 de la Liga MX.



Jhon Lucumí (Genk)

Titular y estuvo todo el partido que su equipo perdió como visitante contra el AS Eupen, de la liga de Bélgica.



William Tesillo (León)

Titular y jugó los 90 minutos en la derrota como visitante contra Cruz Azul, en la Liga MX.



Johan Mojica (Girona)

Estuvo desde el comienzo y jugó los 90 minutos del partido que su equipo ganó como visitante 1-3 al Extremadura en la Segunda División de España.



Santiago Arias (Atlético de Madrid)

Suplente, entró en el segundo tiempo en reemplazo de Trippier, en el juego que su equipo empató 1-1 con el Sevilla, en la fecha 12 de la Liga de España.



Frank Fabra (Boca Juniors)

​El lateral anotó dos goles en la victoria de su equipo sobre el Arsenal de Sarandí. Fue titular y jugó todo el partido

Mediocampistas



Wílmar Barrios (Zenit)

Se consolida como titular con el equipo de Semak. Jugó los 90 minutos en el empate 1-1 como local frente al CSKA Moscow en la Liga de Rusia. Fue amonestado en el minuto 90+6.



Juan G. Cuadrado (Juventus)

Volvió a ser figura con su equipo que le ganó 0-1 al Torino en el ‘derbi de la Mole’ en la Serie A de Italia. Fue titular, jugó los 90 minutos y recibió amarilla en el minuto 57.



Jefferson Andrés Lerma (Bournemouth)

Regresó a la titular luego de superar un golpe en un pie. Jugó los 90 minutos en la victoria sobre el Manchester United 1-0 en la Liga Premier de Inglaterra.



Mateus Uribe (Porto)

Suplente, entró en el minute 83 del partido que su equipo le ganó 1-0 al Aves por la Liga de Portugal



Yairo Moreno (León)

Titular y jugó los 90 minutos en la derrota frente al Cruz Azul por la Liga de México.



James Rodríguez (Real Madrid)

Está lesionado. No fue convocado para el partido de la Liga de España contra Real Betis



Juan Fernando Quintero (River Plate)

Sigue tomando ritmo luego de su lesión. Fue suplente e ingresó en el minuto 56 por Nicolás de la Cruz, en la victoria de su equipo 1-2 frente al Aldosivi por la Liga Argentina.

Delanteros



Luis Muriel (Atalanta)

Titular, jugó 78 minutos en la derrota como local 0-2 frente al Cagliari en la jornada 11 de la Serie A de Italia.



Luis Fernando Sinisterra (Feyenoord)

Fue titular, no anotó y fue sustituido en el minuto 81 (segundo cambio), en la victoria 0-3 frente al Venlo por la Liga de Holanda.



Róger Martínez (América)

Titular, jugó los 90 minutos en la derrota 1-2 frente al Santos Laguna por la Liga MX. Hizo la asistencia del único gol del América.



Luis Díaz (Porto)

Fue titular, pero no tuvo un buen partido en la victoria 1-0 sobre el Aves en la Liga de Portugal. Fue sustituido a los 56 minutos por Zé Luis.



Alfredo Morelos (Rangers)

El mejor de los colombianos de selección en el fin de semana. Hizo dos goles y una asistencia en la victoria 3-0 de su equipo sobre el Hearts, en la semifinal de la Copa de la Liga de Escocia. Fue titular y estuvo los 90 minutos.



Rafael Santos Borré (River Plate)

Anotó el segundo gol de su equipo en la victoria como visitante 1-2 frente al Aldosivi por la Superliga Argentina. Llegó a siete goles y encabeza la tabla de anotadores de esta competición. Fue titular y sustituido a los 69 minutos por Lucas Pratto.