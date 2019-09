El pizarrón de Queiroz: así se comportó Colombia en el primer tiempo

En la previa del partido fueron muchas las criticas lanzadas a la convocatoria realizada por el entrenador portugués, sobre todo en la falta de un volante '10'. La llamada de varios jugadores le permitieron probar al seleccionador nacional varios esquemas y movimientos de juego.

El once titular de Queiroz mostraba una figura 4-3-3. En defensa la línea de cuatro fue confromada por Stefan Médina, Yerri Mina, Davinson Sánchez y como lateral izquierdo William Tesillo. La defensa no sufrió en la primera parte, a pesar de algunos acercamientos de los campeones de América. Los laterales no tuvieron salida en la primera mitad, siendo cautos con jugadores como Neymar y Richarlison.



La jugada de gol de Brasil se dio tras una desconcentración de Tesillo en marca, tras un tiro de esquina cobrado por Neymar al minuto 19. Sin embargo, la defensa se vio respaldada por la buena actuación de David Ospina.



En el medio campo se vio gran solvencia y carácter para tomar el dominio del balón, sobre todo cuando el equipo se vio abajo en el marcado. Con Wilmar Barrios como volante de marca, Matheus Uribe y Juan Guillermo Cuadrado pudieron soltarse y manejar el balón con tranquilidad, e incluso llegar al área rival con cierto peligro.

El ataque colombiano estuvo comandado por Roger Martinez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Los tres jugadores realizaron movimientos interesantes y tras el gol de Muriel al minuto 25 desde el punto penal, los delanteros colombianos encontraron espacios brindados por la selección de Brasil.



El segundo gol llegó al minuto 34, tras una jugada de transición de defensa ataque, ejecutada magistralmente por los tres delanteros para que finalizará en el segundo gol de Muriel. La primera parte terminó con Colombia ganado 1-2, y superando a Brasil en todos los sectores del campo.