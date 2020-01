¡Rumbo a Bucaramanga! El calendario de Colombia para en el Preolímpico

La Selección Colombia clasificó de manera agónica al cuadrangular final del Preolímpico sub 23, tras el empate con su similar de Chile. La siguiente ronda se disputará en la ciudad de Bucaramanga.

Colombia tendrá que enfrentar a la selección de Argentina, que pasó como primera del grupo A, y al conjunto brasileño que fu igualmente líder del grupo B.



No obstante, aún se falta por conocer el segundo clasificado en el grupo B, pues Paraguay, Perú y Bolivia tienen tres puntos y quieren el puesto de Uruguay que tiene seis, pero no jugará en esta fecha.

El equipo cafetero tendrá un duro reto en el debut del cuadrangular, pues tendrá que enfrentar a la selección de Brasil que dominó su grupo con mucha facilidad.

Calendario de la Selección Colombia

Primera fecha (tres de febrero)



-Brasil vs. Colombia: 6:00 p.m.

-Argentina vs. B2: 8:30 p.m.



Segunda fecha (seis de febrero)



-Brasil vs. B2: 6:00 p.m.

-Argentina vs. Colombia: 8:00 p.m.



Tercera fecha (nueva febrero)



-Colombia vs. B2: 6:00 p.m.

-Argentina vs. Brasil: 8:30 p.m.