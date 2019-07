¿Qué sigue para los jugadores colombianos luego de la Copa América?

Luego de la dura eliminación de la Copa América, los jugadores de la Selección Colombia cambiaron de chip y se concentrarán en la pretemporada previa al inicio de sus respectivas ligas alrededor del mundo.

Varios de nuestro futbolistas vuelven a la actividad, unos a la espera de la definición de su futuro futbolístico, otros estrenando club y algunos que seguirán en sus equipos. La liga de Italia, Francia, España y la de Inglaterra tendrán presencia colombiana la próxima temporada.



Fútbol colombiano

La Liga II-2019 y la Copa Colombia están cerca de dar inicio. Camilo Vargas y Luis Díaz están pendiente de la definición de su futuro, por otro lado, Álvaro Montero seguiría en el Deportes Tolima. La mayoría de equipos están en pretemporada y el inicio de la Liga será el 14 de julio del presente año.



Camilo Vargas-Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Álvaro Montero-Junior vs. Deportes Tolima

Luis Díaz-Junior vs. Deportes Tolima

Liga de Italia

Cristian Zapata, Duván Zapata, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel, David Ospina y posiblemente James Rodríguez empezarán con su primer partido de la temporada en la Serie A de Italia el 24 de agosto. El calendario no ha salido de forma oficial y aún se espera por la confirmación de la primera fecha de esta competencia.

Liga de España

Santiago Arias, quien no tiene su futuro asegurado en el Atlético de Madrid, será uno de los colombianos que jugará en la Liga de España. Por otro lado, James Rodríguez, quien a día de hoy pertenece al Real Madrid, sobre el papel está en esta competencia. Los partidos empezarán el 17 de agosto y el calendario de los partidos está por definirse.

Liga de Francia

En Francia, el único exponente de Selección Colombia es Radamel Falcao García, quien tiene altas posibilidades de salir del Mónaco. Sin embargo, el colombiano también podría quedarse en el equipo y jugar la temporada que comienza en Francia. El inicio de esta liga será el 10 de agosto.



Falcao García-Mónaco vs. Lyon

Premier League

El fútbol en Inglaterra tendrá presencia colombiana con Yerry Mina, Davinson Sánchez y Jefferson Lerma. Estos tres jugadores seguirán en una de las ligas más competitivas y exigentes del mundo. El calendario de la Premier League es bastante exigente y dará inicio el 10 de agosto.



Davinson Sánchez-Tottenham vs. Aston Villa

Yerry Mina-Crystal Palace vs. Everton

Jefferson Lerma-Bournemouth vs. Sheffield

Liga MX

México se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los colombianos. Edwin Cardona, Stefan Medina, Mateus Uribe, William Tesillo y Roger Martínez volverán a la actividad. Varios duelos entre si marcarán el inicio de la Liga MX el 20 de julio.



Edwin Cardona y William Tesillo-Pachuca vs. León

Roger Martínez, Mateus Uribe y Stefan Medina-América vs. Monterrey

Otras ligas

Gustavo Cuéllar, Wilmar Barrios, Cristian Borja y Jhon Lucumí se presentarán a pretemporada para encarar el Brasileirao, la Liga de Rusia, Portugal y Bélgica respectivamente.



Gustavo Cuéllar-Flamengo vs. Goiás (14 de julio)

Wilmar Barrios-Zenit vs. Tambov (14 de julio)

Cristian Borja- no hay calendario (11 de agosto)

Jhon Lucumí-no hay calendario (26 de julio)