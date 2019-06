Cuesta, capitán de Colombia: 'Nos pueden hacer daño por las bandas'

Colombia enfrenta a Ucrania por los cuartos de final del Mundial Sub 20 bajo el ldierazgo de Carlos Cuesta, capitán y defensa central.

Su gran experiencia a pesar de su juventud es un respaldo para todo el equipo. Incluso le alcanza para hacer goles, como en el Suramericano Sub 20, que son definitivos.



Eso y su autocrítica destacan en todo momento: "El partido ante Nueva Zelanda nos alertó, nos pueden hacer daño por las bandas y esto nos da una oportunidad para mejorar”, dijo el capitán.



Lo que no hay es miedo: "Contamos con jugadores con las mismas capacidades de los rivales", mencionó.



Con sabiduría, Cuesta dice: "Nos paramos en un punto: tenemos un solo Mundial Sub 20 y la idea es disfrutarlo y exigirnos al máximo . No hablamos mucho, es más en la cancha", añadió.



Para tranquilidad de todos, el zaguero central de Nacional, a quien relacionan con el Ajax de Holanda, es claro: "El club y yo pactamos respetar que estoy en la Selección, cuando vuelva se decidirá si sigo o no".