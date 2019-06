‘No será fácil para mí armar la titular contra Argentina’: Queiroz

Luego de cerrar su fase de preparación previa a la Copa América, con un contundente triunfo 0-3 sobre Perú en Lima, la Selección Colombia ya piensa en su debut frente a Argentina el próximo sábado 15 de junio en Brasil.



El técnico Carlos Queiroz quedó satisfecho por lo que mostraron sus jugadores en territorio inca. Los jugadores a los que les dio oportunidad, supieron aprovechar los minutos disputados, así que lo dejaron con muchas dudas para despejar esta semana y así tener el mejor once inicialista posible para enfrentar a la Albiceleste.



“No va ser fácil encontrar la titular. Hoy todos demostraron que merecen jugar, espero que Dios me ayude a tomar las mejores decisiones; pero sé que los once que jueguen contra Argentina, van a representar a sus compañeros y estarán muy concentrados”, aseguró el entrenador portugués.



El estratega de la Tricolor aseguró que “no soy una persona de sistemas, me importa más que haya procesos bien estructurados en lo defensivo y en lo ofensivo. Empezamos con un esquema y terminamos con otro. Dependerá de las cosas que pasen en los partidos, contra Perú por ejemplo aprovechamos la superioridad numérica, había que hacer cambios”.



“Uno no puede cantar solo, como en un concierto, sin competición. En el fútbol también hay que pensar en el rival, que también quiere ganar. Me tenía preocupado crear un equipo funcional y armonioso, en el que entre el que entre, la estructura no se cambia”, añadió Queiroz.



Lejos de favoritismos

Queiroz reaccionó cuando le preguntaron que si Colombia era candidato al título de la Copa América. El técnico fue contundente y dejó claro que la Selección irá paso a paso en Brasil-2019.



“Nosotros estamos muy lejos, en un proceso de desarrollo. Pienso que con la calidad y la experiencia de este equipo, con buena actitud de competición, tendremos una buena oportunidad de ganar el próximo partido, pero nada más. Tenemos talento, calidad y mi trabajo es criar esa armonía para que el equipo esté bien, tener una forma colectiva y saber sufrir juntos, saber jugar juntos”.



“Hay que ser propositivos y procurar un gol. En cada partido hay que pensar en la música que se va a tocar, si está para rock, se tocará rock, si está para bailar salsa, bailaremos salsa. Hay que encontrar la manera de controlar las situaciones de cada juego”, puntualizó.