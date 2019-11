‘Todos están listos para jugar, es lo más importante’: Queiroz

Carlos Queiroz insistió en que James Rodríguez y los otros 22 convocados a la Selección está en condiciones de jugar este viernes contra Perú, en el estadio Hard Rock de Miami (8:30 p.m.) y que por “una regla sagrada de respeto” no hablaría de otros entrenadores, haciendo alusión a lo que ocurrió con Zinedine Zidane y la situación de James Rodríguez. El entrenador también aclaró que nunca menospreció a Perú y que espera que la mayoría de los convocados tengan minutos en estos dos amistosos de la fecha Fifa.

Sobre el caso James en el Real Madrid

Ante la extraña situación que se presentó con James Rodríguez, quien no entrenaba con el equipo por supuestas molestias físicas, que después el técnico Zidane desmintió y simplemente dijo que “no estaba disponible” para jugar, lo mismo que Gareth Bale, el técnico Queiroz enfatizó en que lo único que es claro es que “todos están listos para jugar, es lo más importante”.



“Tengo esa experiencia, no me gusta hablar de cosas que no sé. Un principio más importante de mi formación, de mi mundo, es una regla sagrada de respeto, no hablar de los otros entrenadores. No volver a hacer comentarios sobre clubes en Colombia o en España o de hablar de otros entrenadores”, dijo Queiroz.



El portugués resaltó el proceso que realizan con la información que reciben de cada jugador de parte de los clubes: “Lo que pase con James, no solo tenemos una comunicación directa con los clubes. Conjugamos las informaciones para tomar decisiones. Sabíamos que teníamos cuatro, cinco días para trabajar, así que llega, hacemos las pruebas y día tras día tomamos las decisiones. Todos están listos para jugar. Es lo más importante”.

Sobre los nuevos convocados y sus posibilidades de jugar

"Vamos a tomar decisiones después del primer partido. Tengo 23 jugadores con la ilusión de jugar, estoy llamándolos para que tengan experiencia si hay espacio tomaré decisiones. Si la situación de los partidos lo permite. El objetivo más importante después de esta concentración de noviembre es la alegría y la satisfacción de decir llegaron. Fabra está volviendo, dos jugadores nuevos como Mendoza, Steven, por su mérito, parece que han estado aquí toda la vida. Es mérito de ellos y de sus compañeros que los han recibido con brazos abiertos.



Estoy muy confiado, cada vez más sólido, terminando noviembre estamos listos para las decisiones de marzo, cuando empezamos a trabajar sin disculpas, ni explicaciones. Dependemos de lo que va a pasar en los clubes entr diciembre enero, febrero. Espero que todos jueguen en sus clubes, estén en buena forma para que las decisiones sean más claras".

¿Menospreció a Perú?



Esto dijo el técnico Queiroz sobre una supuestas declaraciones en las que se quejaba por enfrentar a Perú.



"Me ha llamado la atención. Primero no es mi estilo la forma de comportamiento de irrespetar las personas, menos a Perú. He hablado claro, lo más importante para los equipos de Suramérica es tener partidos.



Hablé en general, es un punto de vista técnico para el futuro, el desarrollo, calidad de fútbol en Suramérica. Es un honor jugar con Perú. Los partidos que seleccionamos, acepté jugar con Brasil, campeón, Chile que nos elimió y Perú que llegó a la final. Hay una lógica de respeto con Perú. Seguro va a ser un buen espectáculo de fútbol para los dos equipos".

Así ve al rival de este viernes



En los últimos partidos de Perú, se siente que el equipo tiene una buena basej Jugadores con autoestima, que juegan tranquilos, tocando. Es un partido importante que nos ayudará a crecer y mejorar.



Jugando contra Perú que ha sido sub campeón de la Copa América lo vamos a hacer con humildad, que no es debilidad, es respeto. Queremos jugar bien al fútbol, debemos hacer un gran partido de fútbol, con la calidad de Perú.