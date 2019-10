Las razones por las que Queiroz no convocó a James a la Selección

Carlos Queiroz habló este martes de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Chile y Argelia. Explicó las ausencias de James Rodríguez y Falcao García, y dejó claro que las razones están lejos de las especulaciones que provienen de la prensa europea.

“Después de la convocatoria tuve conocimiento de algunas especulaciones, eso es normal. Hay que decir que no hay que confundir. Son especulaciones que no tienen sentido. (James y Falcao) Son dos jugadores muy importantes en la memoria de los aficionados. Las decisiones las tomo yo después de analizar a los jugadores”, dijo el entrenador de la Tricolor.



“Las decisiones que se toman son las mejores para el equipo. Nunca me canso de hablar con mi cuerpo técnico ni con los jugadores para tomar las mejores decisiones. Tengo que hablar con claridad y con honestidad, la decisión es natural en el tiempo con las observaciones. Los que llamé, son jugadores que responden a los objetivos. Buscamos consolidar un grupo básico y siempre intento mantener las convocatorias para arreglar un efecto acumulativo”, aseguró Queiroz.



De esa manera, el entrenador de la Tricolor dejó claro que si James y Falcao no están, no es por acuerdos, ni por motivos de salud, si no por decisión propia del seleccionador.