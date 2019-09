Queiroz insiste: 'No es bueno quedarnos en este rondo en Sudamérica'

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, aseguró este miércoles que aprovechará los amistosos que su equipo jugará en octubre contra Chile y Argelia para buscar "más variantes" y tener un conjunto "más consistente" de cara a las eliminatorias a Catar 2022 y a la Copa América de 2020.

"Hay que crecer, hay que jugar mejor, nosotros tenemos que tener más variantes, ser más consistentes y jugar un fútbol siempre funcional con el equipo siempre muy bien organizado en el campo para permitir que los jugadores puedan volar con mucha libertad durante los partidos", afirmó el portugués en vídeo divulgado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



Colombia jugará contra Chile en Alicante el próximo 12 de octubre y tres días después se enfrentará a Argelia en Niza, dos encuentros que Queiroz calificó como "muy importantes" para la selección cafetera.



"Con los partidos ganamos más consistencia, ganamos más funcionalidad en el equipo y también desarrollamos oportunidades para que algunos jugadores nuevos se puedan afirmar y mostrar", añadió el técnico. Aseguró que la convocatoria para esos encuentros "está casi cerrada" y que probablemente haga el anuncio de los 24 seleccionados el próximo martes.



Sin embargo, la semana pasada el entrenador presentó un listado provisional de 37 jugadores en el que aparecen como principales sorpresas los delanteros Luis Sinisterra, del Feyenoord holandes y John Córdoba, del Colonia alemán. En esa lista también están James Rodríguez y Radamel Falcao García, quienes no estuvieron en los amistosos de este mes, así como el defensor de Atlético Nacional Daniel Muñoz, quien había sido llamado por Queiroz, pero se perdió de la convocatoria por una lesión.



Otro nombre que sobresale es el del centrocampista Gustavo Cuéllar, que tampoco había sido citado para los amistosos de septiembre porque negociaba su fichaje con el Al Hilal saudí. La lista, de la que saldrán los 24 convocados definitivos, también la engrosan habituales de la selección cafetera como el portero del Nápoles italiano David Ospina, el defensor del Everton inglés Yerry Mina, el centrocampista del Zenit ruso Wílmar Barrios y el goleador del Atalanta italiano, Duván Zapata.



De otro lado, Queiroz manifestó que los amistosos hacen parte de lo que llama "preparación a medio plazo" para las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, que comienza en marzo próximo, y en la Copa América de 2020, que se disputará en Colombia y Argentina.



Sobre Argelia, el portugués señaló cuenta con jugadores "técnicos, muy agresivos, muy rápidos" que sobresalen en Europa como Riyad Mahrez, del Manchester City, e Islam Slimani, goleador del Mónaco, así como afirmó que es un juego clave porque últimamente Colombia solo ha enfrentado a rivales suramericanos.



"No es muy bueno que nos quedemos en este rondo en que estamos todos en Sudamérica jugando solamente algunos contra los otros. Cuando salió la oportunidad de jugar contra Argelia, esa era una oportunidad que no podíamos perder", apostilló.



Recordó que en noviembre Colombia jugará contra Perú y que la FCF está "intentando cerrar las negociaciones con Ecuador" para disputar un amistoso ese mes.