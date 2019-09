Los tres puntos clave de Queiroz hacia la Copa América del 2020

El técnico portugués Carlos Queiroz habló este jueves en un foro en Bogotá, al que también asistió el ministro del deporte Ernesto Lucena, así como el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jerusún y que fue organizado por la Asociación Cívica Barranquillera, ACIBA. En el evento el seleccionador tricolor destacó cuáles son los tres puntos clave dentro de su plan de trabajo hacia lo que se espera sea una exitosa participación de la Selección Colombia en la próxima Copa América 2020, que Colombia organizará conjuntamente con Argentina.

En un ambiente distendido, el técnico Queiroz tomó la palabra y comenzó haciendo un chiste al ministro Lucena: “Mi español es más flaco que el señor ministro (risas). Voy a tratar de darle un toque chévere, como dicen aquí”.



Queiroz compartió su visión sobre lo que hay alrededor de ese sueño de ganar la Copa América y que tiene que ver con un sentimiento de identidad a nivel nacional: "Mi sueño es ganar la Copa América, el día después estaremos muy felices y después la vida sigue adelante. La visión que tengo en mis años de experiencia es que no podemos quedarnos ahí. Hay que dar las manos, de otro lado que el país tenga el equipo nacional en su corazón. Hay un plan para crear la ilusión, la esperanza, el sueño en las personas. Hay que desarrollar con los 'sponsors', la prensa, una idea común para que cuando vaya a empezar la Copa América, cada ventana tenga la bandera nacional, cada niño en la escuela tenga la camiseta nacional, en las instituciones públicas, en los bancos. Es un sentimiento de identidad que es muy importante porque es una oportunidad única de hacer en la Copa América una dinámica social y cultural, juntar el corazón del equipo de Colombia a toda la familia colombiana".



Siguiendo con ese “toque chévere”, Queiroz destacó como “dos desafíos muy grandes” los próximos compromisos que tendrá la Selección Colombia, como son la Copa América 2020 y las eliminatorias para el Mundial Catar 2022.



“Lo que tenemos delante de nosotros, estos desafíos de Copa América y la calificación a la Copa del Mundo es hablar de nuevas oportunidades. Lo que tenemos que hacer es enfrentar los nuevos desafíos con nuevas soluciones. Lo que pensábamos ayer no es lo mismo para mañana. Eso pasa en todas las competiciones” dijo Queiroz, quien después explicó los tres puntos en los que centra su trabajo.



1. La selección de los jugadores: "Nosotros nos concentramos en la selección de jugadores. Hay un trabajo muy metódico, sistemático, sobre el rendimiento de los jugadores. Hoy cambia mucho. Hay jugadores que llegan con 40 o 50 partidos en las piernas durante la temporada. Muchas cosas han cambiado y eso nos obliga a tener nuevas soluciones para seleccionar los jugadores".



2. La preparación: “Otro punto importante: creo que es la llave casi del 70 por ciento del éxito del equipo, es lo que podamos hacer en la preparación. Es la clave del éxito en la competición. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que intentar hacer lo mejor. Nunca podemos por opción dos. Si empezamos por la dos, estamos mal. El reto en la preparación es intentar construir las mejores soluciones para preparar el equipo.



Luego de la Copa América de Brasil tenemos 6 partidos amistosos. Entramos a la preparación a mediano plazo, hasta diciembre y en marzo empieza la fiesta, en Barranquilla (con las eliminatorias para el Mundial de Catar).



Esos dos partidos, desde le punto de vista estratégico de la preparación, también hacen parte de la preparación para la Copa América Colombia-Argentina. Tenemos que imaginar, innovar, nuevos métodos, nuevas soluciones. Si no cambiamos, si no innovamos, morimos”.



3. Rendimiento del equipo. “El tercer punto está dentro del campo y este a los periodistas les encanta porque tiene que ver con la estrategia y el rendimiento del equipo y lo que se haga en cada partido.