Feliz día, papás: así celebraron futbolistas de la Selección Colombia

View this post on Instagram

Feliz día Papi. Te extraño muchísimo y te pienso todos los días. Extraño todo de ti, sobre todo cuando voy a jugar un partido porque tengo grabadas tus palabras en mi mente, espero hacerlo bien sin ti. Le doy gracias a Dios por darme el privilegio de ser tu hijo, y poder disfrutar los años que estuvimos juntos. Tus nietas te recuerdan también. Te amo papi