Anuncios de FCF: Reyes a equipo preolímpico y sedes de Copa 2020

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tiene varias decisiones tomadas respecto del futuro de la selección nacional para 2020, cuando tendrá la Copa América de local, el inicio de la eliminatoria y el preolímpico.

El primer anuncio tuvo que ver con la Copa América 2020, que ya tendría cuatro ciudades casi definidas: "Hubo una empresa que hizo un estudio. Son sujetas a cambios esas sedes. La mayoría necesitan inversiones. Son Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín", dijo el presidente, Ramón Jesurún en entrevista con la radio Antena 2.



El directivo añadió que Colombia, como es usual, tendrá varias sedes en ese certamen: "Se repartiría por varias sedes como pasa en los mundiales y demás competiciones. La idea es que todos puedan verla y estar cerca".



¿Será solo en Colombia? No es una posibilidad cierta, según Jesurún: "Por ahora será compartida con Argentina, la estructura está establecida. Falta puntuar calendario y ciudades... Hasta este momento se hace con Argentina en dos grupos divididos, no sería de 20 días sino de 30 y con más partidos ya que la primera ronda es más larga. Uno de los objetivos de la Copa es tratar de unificar el calendario mundial que todo se juegue el mismo año. Después de 2020 no se harán dos copas seguidas, serán cada cuatro años con sede en Ecuador", explicó.





El otro asunto que trató el presidente de la FCF fue el preolímpico para la cita de Tokio 2020, evento que será en Colombia pero sobre el cual existen pocas certezas. Lo claro, el DT será Arturo Reyes: "Aún no hay sede. Estuvieron en los santaderes y estamos a la espera de definir la sede. La idea es que se haga del 18 de enero al 9 de febrero. Los dos primeros accederían a los Juegos Olímpicos. Esa selección, la idea es que sea coordinada por Carlos Queiroz y comandada por Arturo Reyes, por ahora. No es fácil de conformar esa selección porque no se podrá contar con jugadores que estén en el exterior".



Finalmente, el directivo dijo que habrá sorteo para la eliminatoria al Mundial de Catar 2020, lo que cambiaría el formato que se ha usado en las últimas citas, pero que aún no hay fecha oficial.