Lo bueno y lo malo para Queiroz del aplazamiento de las Eliminatorias

Ante el inminente aplazamiento de las Eliminatorias rumbo a Catar 2020 en el que la Selección Colombia jugaba su doble fecha frente a Venezuela y Chile, el técnico Carlos Queiroz deberá asumir un ‘parón’ con sus convocados, tendrá unos días, que pueden ser meses de más, para evaluar su lista de 34 y elegir a los 23 protagonistas para el inicio de Eliminatorias que aún está en veremos.



Carlos Queiroz tiene ya sus 34 preseleccionados de cara a las Eliminatorias, motivo por el cual el entrenador tendrá más días para pensar y analizar el presente de cada uno de los elegidos.



Los beneficiados

​

Para Queiroz este ‘parón’ de juego le sirve para ver más detalladamente el rendimiento individual de varios de sus jugadores, caso particular de James Rodríguez a quien le servirá el cese de actividades para aclarar sus ideas y seguir entrenándose por su parte para llegar en perfectas condiciones físicas a la próxima competición con la Selección, ya sea Eliminatorias o Copa América. Otro caso particular son los de los colombianos en Argentina como Villa, Fabra, Campuzano, Arboleda, Quintero y Santos Borré quienes a pesar de la voluntad de la AFA por acogerse a las medidas sanitarias de la Nación la Copa de la Superliga cumplirá con su primera fecha este fin de semana.

De los futbolistas provenientes de Europa, Queiroz podrá enfocarse este fin de semana en jugadores como Davinson Sánchez, Yerri Mina, Jefferson Lerma, Steven Alzate, Falcao García y Alfredo Morelos quienes tienen actividad común y corriente en las ligas correspondientes. Para Luiz Díaz y Matheus Uribe, son unos días demás de su recuperación.



Los afectados



Si Queiroz se ve beneficiado por poder ver un poco más a ciertos jugadores de la Selección, también tiene graves problemas al ver que varios de los preseleccionados entran en una para indefinida en sus clubes, hecho que afecta directamente en su estado tanto físico como mental para afrontar un próximo partido con la Selección, como por ejemplo, la situación de jugadores como David Ospina, Juan Cuadrado, Jeisson Murillo, Santiago Arias, Bernardo Espinoza, Duván Zapata y Luis Muriel, que vienen de países en donde hay zona roja por el coronavirus y no se sabe cuando vuelvan a retomar actividades dentro del campo de juego.