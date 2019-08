El consejo de Queiroz a James y Falcao, ausentes en Selección Colombia

Las lesiones de James Rodríguez y Falcao García obligan a hacer una convocatoria, por primera vez en mucho tiempo, sin dos de los referentes de la Selección Colombia.

El problema del soleo que lo afectó en su primer partido de la temporada con Real Madrid ha dejado al equipo sin un volante creativo puro de cara a los partidos amistosos contra Brasil (6 de septiembre) y Venezuela (10 de septiembre). Es la misma situación de Falcao, quien, según Mónaco, ha tenido problemas físicos que le han impedido estrenarse en Liga 1.



Pero en el fondo está también una situación de interinidad de ambos, que aun están pendientes de resolver en qué clubes seguirán su carrera, situación que debe resolverse antes del 2 de septiembre, cuando cierra el mercado.



Ante esta situación, el técnico Carlos Queiroz solo les da un consejo: "Son dos personalidades, con experiencia, no son niños. Tienen la cabeza muy clara. Yo, aparte de las opiniones y la ayuda que estoy listo para ofrecer y estar cerca, lo más importante que les digo es que no se olviden de ser felices. Estar feliz cada día da confianza, motivación y ganas", dijo.



Para el entrenador, las dos situaciones tienen matices: "Falcao está en un momento diferente de su carrera. James está en Madrid y es lo que quería y espero que sea feliz y pueda jugar. Un jugador tiene doce años para disfrutar la profesión, si se queda cuatro en el banquillo es tiempo perdido. Les deseo que sean felices los dos y estén bien porque así ayudan al equipo nacional".







La situación, a pesar de todo, no parece ser una razón de preocupación para el técnico Carlos Queiroz: “No tengo un volante 10 como dicen pero tengo cuatro 11, como Lucho (Díaz), (Juan) Cuadrado, (Yairo) Moreno, (Luis) Muriel, que son jugadores que pueden copar toda la cancha y eso me hace muy feliz”, declaró.



Su estrategia con este nuevo corte de atacantes es clara: “Tenemos que seguir adelante con el fútbol creativo, de muchas sociedades, mucha penetración, pase, consistencia”.



El DT fue reiterativo en que el equipo no puede quedarse lamentando “ni llorando” las ausencias: “El futuro no se construye con disculpas ni excusas sino con soluciones, tenemos que construirlas dentro y fuera del campo”, dijo.



Respecto de los delanteros, entre quienes no está el capitán Falcao, el DT explicó que quiere aprovechar el gran momento de Rafael Santos Borré y encontrar soluciones con Duván Zapata, Luis Muriel y Roger Martínez en ausencia del samario, quien oficialmente, según Mónaco, tiene problemas físicos.



"Estamos caminando para partidos importantes de calificación para la Copa del Mundo y Copa América y no hay tiempo para medias cosas, todos debemos estar al mil por ciento. No podemos permitirnos dudas. Lo que yo puedo hacer es ofrecer apoyo. Cuellar, por ejemplo, vive una situación difícil y por eso no está. Estoy con ellos 100 por ciento pero todos tenemos que estar 1000 por ciento con la Selección", dijo.



Y concluyó: "No quiero oír hablar de cortes de pelo, de rumores, de otras cosas que no sea la Selección".